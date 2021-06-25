坤哥無緣與《聲夢》姚焯菲見面 唔覺有遺憾：有JW喺度就唔會失望

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-06-25 21:45

坤哥未有因見不到Chantel感到失望。（陳順禎攝）

吳業坤（坤哥）、JW王灝兒今日（25/6）現身海洋公園怡慶坊，為「共享新未來」啟動禮暨音樂會獻唱。今日同場的有三位《聲夢傳奇》學員炎明熹（Gigi）、林智樂（Felix）和鍾柔美（Yumi），卻不見姚焯菲（Chantel）身影。不過坤哥未有感到失望，又指：「有JW喺度就唔會失望㗎啦，因為今次係喺日本返嚟之後第一次見JW，唔緊要啦，留返下次先啦。不過就算今次見到佢，應該都有好多阻擾。」

JW指Chantel來到現場，會盡導師責任保護她。（陳順禎攝）

在旁的JW隨即大笑，又指即使坤哥不會做出奇怪舉動，但身為導師的她有責任要保護學員。看到愛徒人氣爆燈，JW也感到十分高興：「我好戥Chantel開心，其實唔只坤哥，我身邊有好多朋友都覺得佢好可愛，變咗佢嘅小粉絲。唔係得坤哥一個係咁，You are not alone！」她也不忘大讚愛徒進步神速：「每一集佢都畀到驚喜你，真係好似一張白紙，好肯學習，你講啲乜畀佢聽，佢會盡量做返晒出嚟。」

坤哥、JW再有機會合唱。（陳順禎攝）

說回今日二人將同台合唱，坤哥直言期待已久：「真係隔咗兩年冇合唱《原來只因深愛著》，我見到佢踩台（綵排），我都即刻衝入嚟踩台，唱完之後都覺得ok喎，有返之前嘅感覺，就覺得應該冇問題。」談起往後將飛往東京採訪奧運，問到是否已經接種疫苗，坤哥只稱：「自己都準備好所有嘅防疫工作，要保護好自己同埋家人，希望我可以順順利利咁返嚟，到時你（JW）就同我食飯。」