聲夢傳奇｜姚焯菲不介意富帥爸爸曝光：之前都諗住會有呢一日

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-07-04 17:50

姚焯菲（Chantel）今日現身電視城，為無綫（TVB）東京奧運主題曲《奪金》拍攝MV。說到昨晚Chantel再憑《我這樣愛你》奪高分，她卻指自己表現未如理想：「一開始好緊張，覺得自己練極都唱唔好，到比賽嗰陣都仲係好大壓力，後來聽返就覺得自己唱得差過綵排嗰陣。（點解咁緊張？）練嘅時候一路都改緊啲嘢，例如Key唔同咗，歌詞都轉咗。」

談到從JW（王灝兒）和衛蘭（Janice）兩位導師之間二選一，Chantel難以判定自己較喜歡哪位老師，認為自己與JW屬一拍即合，而Janice就像媽媽一般指導自己：「首先佢把聲已經好似媽咪，然後佢有時會摸住你隻手，叫我聽佢唱一次，唱完之後就問我有啲咩唔明，好溫柔。JW老師係好活潑，兩個風格好唔同，但係都好鍾意。」

其實從第四輪開始，學員幾乎都要唱八、九十年代金曲作賽，不過對年僅14歲的Chantel而言似乎問題不大。她認為唱舊歌可以幫助吸引觀眾，直言不排除將來在翻唱方面繼續發展：「呢個可能係觀眾想睇，佢哋都聽開懷舊金曲，我都想向呢一方面行。既然觀眾想聽一啲以前聽開嘅歌，咁我唱呢啲歌可以帶返一啲回憶畀佢，係好事嚟。」她坦言自己也想挑戰新歌，又透露在餘下兩場比賽，其他成員都會試唱新歌。

Chantel對上場表現不滿意。（葉志明攝）

談起最近Chantel的家庭背景曝光，她直言：「之前都諗住會有呢一日，我唔會太過介意，只不過希望大家會留意多啲我唱歌方面嘅嘢。（屋企人點睇？）佢哋有留意到，但係都唔係特別介意。」