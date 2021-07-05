【拉闊音樂會】林家謙想同柳應廷再續前緣：成日噏住佢嘅歌嚟唱

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-07-05 20:45

商台今日（5/7）在亞洲國際博覽館舉行記招，宣布姜濤、林家謙、柳應廷（Jer）和Tyson Yoshi將在9月27日聯手，於亞洲國際博覽館Arena舉行《拉闊音樂會 風火雷電》。過去一段時間，Tyson Yoshi都在台灣舉行演唱會，直至5月才回港，他本來只打算短暫逗留陪女朋友，後來接受拉闊邀請，決定繼續留在香港。他透露在台灣的工作團隊曾建議Tyson拒絕邀請，但他直言：「佢哋唔係香港人，唔明白呢個演出嘅意義，我聽到之後就話『唔唱？傻㗎？』佢哋諗到如果要隔離，來回都28日，不過返嚟之後，嗰邊就開始有疫情，都唔知幾時先有得返去。我覺得係個天幫我決定咗。」

Tyson Yoshi本來打算留在台灣發展，不過在收到《拉闊》邀請後，他決定回港表演。（梁碧玲攝）

至於他們覺得《拉闊》的意義何在？Tyson認為能在舞台上演出，是對每位音樂人的製作模式給予認可：「平時有會喺Instagram問我點樣做歌，點樣入門嘅年輕人，畀佢哋有個希望，我呢個方式係可以嘅。除咗係畀我嘅一份認可，仲係畀佢哋有一個信心。」家謙也覺得能獲邀演唱是一種認可，對獨立歌手而言更是難得：「我同Tyson都係開自己公司，唔會有大公司嘅資源同規劃，所以以我哋嘅背景，可以企喺呢個台上面一齊演出，都係一個好大嘅認同。」

家謙認為今次獲邀上台，對獨立歌手而言更是難得。（梁碧玲攝）

談起姜濤因為Tyson的《Something》而促成《Master Class》的誕生，Tyson指期待與對方合作，認為在曲風上能很快取得共識：「期待係有嘅，而呢個係我平時有玩開嘅曲風，所以唔會擔心之後撞出嚟嘅嘢會點樣，已經略略知道首歌出到嚟會點，或者係往一個咩方向。反而同Terence合作，就會開始諗，如果有機會嘅話究竟可以撞到啲咩？」

Tyson大概知道與姜濤合作的方向。（梁碧玲攝）

至於家謙則期待與Jer繼ViuTV音樂節目《歌手門》後再合作：「之前都算合作過嘅，當然嗰陣多咗個……人啦（指Serrini）。不過如果講緊淨係我哋兩個，都好似真係冇合作過。我自己都成日噏住佢嘅歌嚟唱，經常掛喺口邊，例如《水刑物語》，唔知有冇機會一齊唱呢？」

家謙話自己成日都哼起Jer嘅《水刑物語》。（梁碧玲攝）

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