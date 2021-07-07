C Allstar三缺一拍《沒明日的恐懼》MV　火場逃生爆炸險象環生

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-07-07 18:30

C AllStar重即將在7月24、25日，於紅館舉行《C AllStar 集合吧演唱會2021》演唱會。四子除了忙於綵排和練歌，日前為合體後第三首新歌《沒明日的恐懼》拍攝MV。歌曲是成軍以來，首次演繹成員何建曦（Jase）填詞作品，四子顯得份外投入賣力。拍攝其中一幕火災場面，Jase與陳健安（On仔）和吳崇銘（King）化了頭破血流的妝容，進出火場救火救人，King幾乎被火燒傷背脊，On仔揚言底褲都濕透。不過拍攝當晚釗峰竟然不在場，不過三則透露原來他另有「任務」。

延續之前《集合吧！地球保衛隊》和《留下來的人》兩首歌的MV故事發展，新歌《沒明日的死懼》的MV，C AllStar四子各有任務，On仔說：「新歌同之前兩首歌有承接，而今次新歌班底都係第一次合作，作曲和編曲嘅林家謙，填詞人何建曦，即係Jase。」Jase表示：「MV故事係個世界剩低好少人類，每個人都有角色前設，我係有錢佬，On仔係流浪漢。雖然MV唔係完全跟據歌詞拍攝，但意念都係一樣：『如果沒明日，大家點樣自處呢？』」On仔續說：「所以導演以一對男女主角兩日後要分離嘅故事嚟表達，呢兩日佢哋會做咩？」

其中一幕火災場景，On仔、Jase和King預先以特技化妝弄得血流披面，前往上車路上扮流氓扮被打傷，但沒有途人上檔。King笑言：「因為做唔到世界末日大場面嘅悲壯場景，所以我哋用一場火災交代。剛才我哋同啲火好接近，幾乎燒到背脊。（Jase問：有冇燒起你對音樂團火？）燃燒晒！」On仔聽到有爆炸聲，說：「剛才唔只火勢好勁，仲有爆炸添！」King坦言受驚，又稱導演預先叮囑他們「帶多兩條底褲」，結果他們都以為導演講笑：「我以為救火嘅水會噴濕我哋，點知係因為來回跑入火場，全身濕透汗水。」幸好順利完成拍攝。

提到釗峰另有任務在身，他說：「我3個兄弟去救火，點解我唔喺嗰度？唔透露，俾大家想像空間。C AllStar喺MV幫男女主角收集回憶，而我角色就好似個壞人，將紀錄咗佢哋美好片段嘅錄影機關掉，好似一下子毀滅晒所有回憶咁。」而另一場戲，On仔和King與男女主角「最後晚餐」後道別，On仔忍不住眼濕濕，但King表現冷靜。Jase見怪不怪，說：「King最冷靜，上次紅館唱《此刻無價》，我哋3個喊到停唔到，唯獨佢企喺一邊望住我哋，冇喊。」King解釋自己只是用另一個方式去投入當時氣氛，只是沒有流出眼淚。