黃妍新碟今日上市　新歌MV遊走深水埗驚遇老鼠曱甴：嚇到即刻彈開

黃妍（Cath）自2019年起與填詞人王樂儀合作，花兩年時間籌備的全新專輯《九道痕跡》今日（16/7）正式面世，當中收錄於碟內的新作《輕盈》日前也正式推出。MV於深水埗一帶取景，Cath 解說指：「深水埗畀人嘅感覺係一個舊區，集中居民居住嘅地方，但近年多咗好多文青、手作嘅舖頭，對於好多文青人嚟講，佢哋會喺朝早以一個好chill、好relax、好靚嘅狀態去打卡，但其實入夜嘅深水埗你依然會見到好多好沉重嘅嘢。所以喺我同團隊度MV concept時，就打算自己一個人以較自在嘅姿態喺區內遊走。」

Cath新歌《輕盈》MV在深水埗取景。

不過 Cath指自己在拍MV時卻無法在輕鬆自在的氣氛進行，原來在拍攝現場中出現了「不速之客」：「我哋最後上咗天台度拍，天台都幾恐怖，一入夜就有老鼠同曱甴！其中一幕我趴咗喺石壆位，點知有隻曱甴喺我側邊，班crew唔敢出聲，到我拍完離開嗰下見到佢，嚇到即刻彈開！另外仲有老鼠，我見佢哋喺天台度走嚟走去，仲喺啲電線上面行，好似行鋼線咁，真係嚇死！」雖然拍MV搞到差點要吃驚風散，但Cath就是看中深水埗的日與夜，對於一向熱愛文青風的 Cath，在MV中部份鏡頭也挑戰暗黑系風格，她笑說：「我覺得暗黑系好玩啲喎！其實都唔係話暗黑系嘅，如果久唔久拍MV可以唔使咁開心，同平日攬住結他或開心笑有啲唔同的話，會有種新鮮感嘛！同埋當你好攰時要再笑住嚟拍嘢，個樣就會更加攰。呢一排拍MV啲歌都係啲唔同情緒嘅歌，有時放空就可以完成到，都幾好玩幾爽㗎！」

《輕盈》談到如何以輕盈姿態去面對沉重的世界，問到Cath平日如何釋放壓力，她說：「以前會去旅行，尤其是以前返office時，有壓力就放假去旅行咩都唔理、唔做嘢，但係而家因為疫情無得去旅行，我會食雪糕囉！例如有時我做嘢做到好攰，夜晚會突然好想食雪糕，雖然明知食咁多雪糕係咁好，但係我覺得係一個情緒發洩，去釋放壓力嘅一個方法。」

講到今日（16日）面世的專輯，Cath 以《九道痕跡》記錄這兩年的變化與成長，她特地邀請更多創作人參與，在創作過程中不斷溝通，探討的話題亦愈見深入：從 Cath 自身至世界、從現今至過去、從溫柔至憤怒。如此赤裸，亦令作品更有重量。碟內除了過去兩年製作的新歌，及Cath 更將重錄2019年推出的《刮骨 (Unforgettable)》，以新唱腔重新演繹這首在她心目中非常重要的作品，同時將數年前的創作《我沒有歌》重新填詞及編曲，在今次的專輯面世。隨碟附送一本《黃妍日記》，Cath希望在音樂以外，以文字分享自己所想：「以我的生活出發，更立體地表達每首歌的情緒。」