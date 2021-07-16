AGA與Dear Jane合體假會展開Show　預告有大量驚喜送給歌迷

AGA與Dear Jane去年合唱《銀河修理員》大獲好評，Crossover相隔一年，兩個單位再度合體，將於8月28日假香港會議展覽中心舉行演唱會《KKLIVE PLUS | AGA X DEAR JANE：HERE & THERE》。全新系列「KKLIVE PLUS」 將由不同歌手單位合作，帶來多個意想不到的演出，第一場就以「HERE & THERE」為主題 。對於今次的演唱會，AGA表示很期待第一次跟導演細榮合作，她說：「整個演唱會希望透過歌曲，表達大家喺唔同時空、唔同地方，透過蝴蝶效應經歷著相同嘅事情。」

AGA和Dear Jane合體開Show。

AGA與Dear Jane近年都備受樂迷喜愛，是次演出源自去年首次在音樂上的合作，Dear Jane指一直都覺得AGA無論在唱歌、彈琴及作曲方面很有個人風格：「佢寫嘅歌好好聽，聲線都好獨特，之前合唱過嘅《銀河修理員》更為歌曲帶來新面貌。」。AGA則表示與Dear Jane一同做音樂和訪問時，都覺得他們很有心：「好似上次Cover時將《Mad》變成Rock嘅版本，佢哋有時可以好Chill，亦可以好快、有默契地完成。」

早前推出演唱會預告後，大批樂迷都表示期待，AGA及Dear Jane承諾今次演出將會有不少驚喜。Dear Jane透露一定會改編AGA的歌曲，更笑言「諗起我哋都興奮！」AGA則指：「我同Dear Jane嘅音樂類型好唔一樣，佢哋係Rock嘅類型，而我偏向R&B，能夠與唔同的歌手、單位合作非常好玩。」

自疫情爆發後，大家長時間沒有跟歌迷見面，對於久違的現場演出，Dear Jane激動地説：「好掛住做現場表演嘅感覺，真係好耐冇試過做Live係有觀眾睇！有啲歌甚至係我哋出咗之後都一直未有機會唱Live，希望可以藉住呢個機會唱俾大家聽，一齊大合唱！」AGA亦非常懷念站在台上與觀眾面對面的感覺：「在疫情裏最大的領悟是所有事情都不是必然的，每一次的開始都可能是最後一次，感恩可以很快在現場跟大家分享我的音樂，希望我的音樂可以陪伴著大家。」