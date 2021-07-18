【聲夢傳奇】炎明熹與張敬軒拖手仔認怕羞：最後一句畀嗰下打亂晒

無綫（TVB）歌唱比賽《聲夢傳奇》在明晚（18/7）進行決賽，炎明熹（Gigi）今日現身電視城出席綵排。Gigi接受《香港01》訪問時，談起昨晚與Chantel的合唱對決，她稱不會視Chantel為勁敵：「我唔會覺得Chantel係勁敵，因為大家都係好朋友，噚晚嘅演出係好好嘅經驗同埋學習機會，因為Chantel把聲真係好好聽，好清澈，講少少嘢就好似講緊一個故事咁，我要向佢學習。」Gigi指自己剛剛才得知Chantel抱恙，在綵排完結後會傳短訊慰問對方。

Gigi現身電視城參與《聲夢》決賽綵排。（葉兆康攝）

昨晚另一焦點在於第二回合的對決，Gigi以25:0完勝文凱婷（Aeren）晉級。二人過去是藍隊隊友，因此Gigi直言心情複雜：「結果出到嚟係好意外，因為佢唱《至少還有你》係好好聽，其實我唔覺得佢係零㗎，所以心情好複雜，就算我攞晒25分，我都冇特別開心。」不過談到有機會與張敬軒合唱，Gigi表示既興奮又害羞：「我哋綵排嘅時候係冇拖手，但係佢嗰晚伸咗隻手出嚟，仲對住我微笑，咁我就拖手。其實到最後有一句ad-lib（即興演唱），但係我畀拖手嗰下打亂晒，嗰下有啲怕羞。」

談到決賽前準備，Gigi希望今晚可以休息充足，以最佳狀態迎接明日比賽：「我覺得精神係最緊要，Gin Lee（李幸倪）老師都有同我講，話一定要休息得夠，去到嗰日就集中精神做好佢。（信心？）信心係有，但係唔係百分百。」

點擊圖輯，重溫Gigi同軒仔拖手合唱：