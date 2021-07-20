聲夢傳奇｜炎明熹認表現失準　賽前父母隔空打氣：佢哋畀個like我

無綫（TVB）歌唱節目《聲夢傳奇》決賽昨晚（19/7）完滿落幕，炎明熹（Gigi）一如外界預期成為三料冠軍。她在賽後接受《香港01》訪問，指《領悟》和《Bad Romance》都是自己所選，對今天表現感到滿意。

Gigi囊括三大獎項，並成為《聲夢傳奇》冠軍。（梁碧玲攝）

被問到今晚唱《領悟》時唱到喊，Gigi坦言從未想過會感動落淚：「唱歌老師同我講，只要保持平常心咁唱就可以有少少感動到人，我都希望可以感動到人。其實我有少少失準，台上面好似冇乜表情，但係唔知點解個情緒到咗，自己已經冇諗到要點唱高位、低位等等嘅嘢，嗰陣我一嘢就去，乜都唔知。」至於面部表情、《Bad Romance》時的燈光情況，Gigi指當時只顧台上發揮，已經沒有想太多。

雖然得到冠軍，但Gigi認為今晚表現失準。（梁碧玲攝）

談起得獎一刻，就連來到現場的姑媽及唱歌老師都相當激動，Gigi指姑丈在幕後也悉心照顧自己，至於身處內地的爸爸、媽媽，Gigi指他們也有再賽前鼓勵自己：「因為我哋見唔到面，所以就用短訊嚟支持我，話『ok㗎女兒，平常心，唔好畀自己太大壓力。』，仲畀咗個like我。（幾耐冇見佢哋？）其實都好耐，但係我冇數過。」

Gigi賽前得到父母透過短訊打氣。（梁碧玲攝）

比賽過後，Gigi也想與導師和戰友慶功，分享喜悅：「我啲隊友真係畀咗好多鼓勵我，老師都教咗我好多嘢，仲有其他朋友、屋企人等等，我都好想多謝佢哋。」

Gigi和導師Gin Lee分享喜悅。（梁碧玲攝）

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