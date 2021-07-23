林二汶作曲幫Manson張進翹硬撼Edan　下周開網上騷為動物團體籌款

林二汶近日上載與《全民造星III》A組學員，今年的樂壇新人張進翹（Manson）的合照，更稱要自組「新晉影視雙棲沐浴巨星組合二進制」，原來二人在音樂上合作，再續師徒情緣。今日（23/7）Manson推出新歌《無可救藥的浪漫》，作品正是由二汶一手包辦作曲、編曲和監製，加上今年新人獎大熱門呂爵安（Edan）在同日也推出新作《小諧星》，令今年新人獎的競爭變得白熱化。

Manson推出新歌《無可救藥的浪漫》，二汶不但親自作曲、編曲和監製，更笑指要與Manson組成「二進制」。（林二汶Instagram圖片）

另一方面，二汶宣布在下星期三（28/7）8時舉行網上慈善音樂會，為兩間慈善機構「香港社會創投基金(SVHK)」及「大樹下善待動物庇護站」（大樹下）籌款。當中二汶一直以來都有關注不同的動物慈善機構，今次向「大樹下」捐款的原因是創辦人對動物不離不棄之心：「不論發生乜嘢事、經營有幾困難，創辦人都一直堅持，絕對唔會放棄狗場貓場嘅小動物，佢同義工們對動物嘅愛令我深受感動。」

林二汶將於下周三舉行《林二汶X安達人壽45周年網上慈善音樂會》，所籌得善款分別捐予「香港社會創投基金」，以及專門拯救被遺棄動物機構「大樹下善待動物庇護站」。

社會上不少動物慈善團體都面對營運資金問題，二汶認為想改善以上問題，最應該由教育開始：「我哋所有人都要保護動物，呢一個係社會責任，當你帶小動物返屋企第一日就要確保佢唔好餓親、身體健康同有一個舒服嘅生活環境，唔好有事就遺棄佢哋。由我同家人領養四四返去至今，我哋都做到以上幾點，爸爸媽媽有時錫佢仲多過錫我。如果人人都做到，就唔會有被遺棄貓狗，亦都唔需要有咁多呢類機構同咁多人手。」對於近日因移民潮又多了動物被遺棄個案，二汶呼籲大家要好好妥善處理，千萬不要做一個不負責任的主人，「主人就係寵物嘅全部，幸好我身邊朋友都安排得好好，如果人人都負責任就唔會有遺棄潮，狗場貓場就唔會有咁大負擔。」

二汶預告她在音樂會內將唱出《最後的信仰》一曲，希望鼓勵大家「想保無邪之驅，還是必須好好過下去」。她續說：「世界點轉變都好，大家都要好好生活，人生入面好多事可以令自己變得更好。」二汶希望大家常保持好奇之心、多學習，生活定必越來越好。