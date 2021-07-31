Rock何晉樂理解古天樂拒評《聲夢傳奇》學員：你要古生佢點答呢？

《聲夢傳奇》學員何晉樂（Rock）今天（31/7）現身銅鑼灣出席商演，並演繹《我這樣愛你》和《假如》，不過他卻因忘詞而有少許失準。談到昨日古天樂與《聲夢》學員出席活動後，在傳媒面前拒絕評論他們的表現，Rock在活動後接受《香港01》訪問時表示理解：「我哋只係啱啱出道，就算古生認唔認識我哋都好，我哋都係用一個好尊敬嘅態度面對古生。」

（左起）Aska、Rock、Felix、Windy和Chantel現身銅鑼灣出席商演。（劉傳謙攝）

Rock坦言自己有看過相關報道，也明白古天樂在回應事件上的難處：「我記得有記者問佢會唔會搵我哋拍戲，我覺得係為難嘅，我哋全部都唔係拍戲出身，你要古生佢點答呢？」他直言日後想與古天樂合作，但要在這段期間打好基礎，等待合適時機，現階段只專心在歌唱方面，尤其在8月中舉行的《聲·夢飛行》演唱會。

Rock覺得古天樂都好難做。（劉傳謙攝）

說到演唱會門票大賣，Rock直言意想不到，希望8月12日加場門票也會火速售罄，令公司考慮移師更大場地開Part 2。至於是否想進軍紅館，Rock指一切留待公司安排，又坦言：「我希望有自己嘅歌先開紅館，因為紅館係一個好有標誌性，好神聖嘅地方，如果有自己歌之後再踩，意義就會好大。（新劇係咪每人有一首自己歌？）據我所知就係會唱歌，有一啲嘅合作，唔肯定內容係點，但係有同導演傾過，初步草擬緊一啲嘢，好多嘢都未透露得住。我哋就好興奮，因為終於有機會可以一齊再合作，做一啲我哋以前未玩過嘅嘢。」

Rock想有自己歌先踏足紅館。（劉傳謙攝）

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