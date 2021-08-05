Gin Lee願望成真終能與歌神張學友合唱　原來幕後功臣係葉佩雯？

歌手Gin Lee（李幸倪）日前在社交平台放出「He said YES」震撼彈，讓網民猜測究竟是否要宣佈閃婚。繼昨日（4/8）解開謎團，宣佈邀請到偶像兼歌神張學友合唱新歌《日出時讓街燈安睡》後，今日她再透露跟學友及Eric Kwok（郭偉亮）合作的點滴。

Gin Lee在IG上載了跟學友及Eric Kwok合作的照片，寫道：「今次同張生嘅合作非常奇妙 好似係冥冥中嘅安排咁 首先多謝Eric寫咗首歌畀我 我喺屋企練歌時 總係覺得呢首歌應該要有個合唱版 機緣巧合 有日Eric嘅太太Grace夢到我同學友哥合唱 Eric就索性問Duncan不如試下搵學友哥 結果學友哥聽完個demo好鍾意 亦對 #林若寧 份詞好有感覺 最後應承今次嘅合唱 咁嘅機會真係too good to be true 坦白講，由知道呢個消息到錄完呢首歌 我都唔敢同人講，實在太似一個夢了 Yeah！終於推出喇！恭喜我願望成真，多謝以上幾位促成今次嘅合作。希望你哋可以透過呢首歌得到一啲力量。🌅 你哋一定會loop爆首歌嘅係咪？🔥 #日出時讓街燈安睡」

Gin Lee「He said YES」男主角揭盅 與偶像張學友合唱新歌

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