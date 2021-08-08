黎明與張敬軒5年前結緣　用金句讚後輩：從來唔介意自己空唔空肚

黎明（Leon）上個月邀請張敬軒在演唱會中擔任嘉賓後，近日在音樂上又與對方合作，推出新歌《Old Fashioned》，MV在YouTube已經錄得超過133萬點擊次數，而國語版《乾杯》MV更已有超過240萬點擊次數。今日Leon就上載一張畫作，大談今次與軒仔合作的感受，不過在閱讀內文前，有網民對手繪畫感到非常好奇，紛紛猜測畫作是誰手筆，而Leon也透過經理人回覆指：「幅圖係我親手畫。」

Leon上載一幅親自操刀的手繪圖，談今次與軒仔合唱的感受。（黎明Facebook圖片）

說回正題，畫作中的是「明福俠」和「羅賓」置身在一杯Old Fashioned之中，原來他們早在2016年已經合作，當時Leon化身「明福俠」，而軒仔也有一首名為《羅賓》的作品，他憶起當年有文章談及《羅賓》：「你未必是位超級英雄，但你身邊都總有一位羅賓。一個不問回報，甘願站在副手、配角、幕後或者死黨位置，為你水裡來火裡去的夥伴，當你一仗功成時，亦不忘幫過你的人。」他認為這段文字正好形容今次合作，更笑指：「是緣是情是童真還是意外？」除了稱自己和軒仔為「南北混血兒」（父母分別來自南方和北方），Leon指今次合作是「唔會空肚食早餐 VS 食完早餐都空肚」，最後也讚軒仔：「Hins是一個有領導能力的人，亦從來唔會介意自己空唔空肚。」

Leon讚軒仔「從來唔會介意自己空唔空肚」。（資料圖片）

談起新歌以雞尾酒Old Fashioned命名，原來Leon在作品推出前從未飲過，其後決定抽空品味一番，才知道不同調酒師所調配的Old Fashioned，味道上差別可以很大。他趁機提醒歌迷好好保重身體：「世界咁大，除咗甜酸苦辣，一定仲有好多味道存在，因為味道會帶來不同感受，也會帶來喜與……大家小心保護自己對抗COVID-19，因為COVID-19有機會令人失去味覺。」