姜濤被問想奪歌王或我最喜愛男歌手　林家謙：Why not both？

今年商台舉辦的《拉闊音樂會風火雷電》將在9月27日晚上7時半，於亞洲國際博覽館Arena舉行，屆時姜濤、柳應廷（Jer）、林家謙和Tyson Yoshi將代表「風、火、雷、電」四大元素，在台上刷出新火花。早前姜濤接受大會的快問快答，訪問期間更語出驚人。



（左起）姜濤、Tyson Yoshi、林家謙和Jer在9月舉行拉闊音樂會。（影片截圖）

姜濤訪問爆金句

其中一題，主持人問到姜濤想贏「男歌手金獎」或是「我最喜愛的男歌手」時，姜濤尷尬地笑了一下，似乎對他而言，這是一個困難的選擇。在旁的林家謙突然說：「Why not both？」最後姜濤選擇「我最喜愛的男歌手」，似乎有信心在今年成功蟬聯。後來談到寧願走音還是忘記歌詞，姜濤稱自己可以忘記歌詞，又笑說：「唔記得歌詞可以Freestyle。」至於被問到情願甩節拍還是甩頭髮，姜濤直言：「甩Beat！我唔要甩頭髮！」

Why not both！（影片截圖）

不過在訪問中，姜濤也有語出驚人的時候，話說當主持人問姜濤想要無限的愛還是用不盡的錢，姜濤選擇後者，又直言：「我有錢仲驚冇人愛？係咪先？」及後姜濤和Jer即在鏡頭前大笑，而在鏡頭外的花姐只能慨歎一聲：「喂呀！」

姜濤揀用唔盡嘅錢，原因竟然係咁！？（影片截圖）

即睇姜濤快問快答：

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林家謙：Serrini冇咁大影響力要我退出

另一邊廂，林家謙在接受訪問時就展現幽默一面，同樣被問到情願甩節拍還是甩頭髮時，家謙也不禁自嘲：「甩……Beat啦，我不嬲都唱歌甩Beat嘅。」不過最搞笑的是，主持人要求林家謙選擇要與Serrini組合，或選擇推出樂壇，令旁邊的Jer不禁「嘩」了一聲，及後家謙說：「同佢做組合囉，佢冇咁大影響力要我揀退出囉！」最後家謙在MIRROR和ERROR中選擇前者，令Jer直言：「識揀！」