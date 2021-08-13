聲夢演唱會｜炎明熹寫定親筆信上台贈粉絲：睇完可能要洗眼

《聲·夢飛行First Live On Stage》昨日（12/8）在旺角麥花臣場館舉行頭場，整晚亮點除了Chantel與JW合唱外，在《聲夢傳奇》決賽未能晉級的鍾柔美（Yumi）、何晉樂（Rock）和冼靖峰（Archie）也紛紛「找數」，他們先後演繹的《下一站天后》、《李香蘭》和《餓狼傳說》，全部都是他們為第二回合準備的歌曲。

隨後Archie留在台上，此時森美也再次上台，卻笑說Archie唱得不夠好聽：「餓狼唱到好似變咗雪橇狗，仲要係小狗公仔嗰種。」此時Archie又笑說泳兒不讚他靚仔，令對方要在台上立即在Archie和Hugo（黃奕斌）中二選一，泳兒只指：「我唔係小朋友呀，點解一定要揀呢？我覺得兩個都好靚仔，但係你（森美）係最靚仔嘅！」及後泳兒除了與Archie合唱《我的回憶不是我的》外，也首度現場獻唱新歌《荊棘海》。

泳兒首度現場獻唱新歌《荊棘海》。（葉志明攝）

來到演唱會最後一部份，炎明熹（Gigi）終於出場，她先以一曲《Bad Romance》與大家見面，其後她拿起一封手寫信，笑指：「大家都知我係唔太識得講嘢嘅人，最弊係都唔知講咩，我好聰明咁準備咗封信，因為原來我要講兩分鐘嘢，我崩潰咗。佢可能會投影喺台上面，但係大家睇完可能要洗眼。」隨後她接連獻唱《愛情陷阱》和《沒有你還是愛你》，為演唱會暫告一段落。

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在觀眾不停大喊Encore下，Gigi再與Yumi、姚焯菲（Chantel）和詹天文（Windy）接連跳唱《How You Like That》和《Chotto等等》，其後森美上台與他們道別，豈料Archie竟說：「森美大哥，請你離開我哋嘅《聲夢》舞台。」最後15位學員獻唱《拼圖》後，演唱會在晚上約11時正式結束，歌迷也紛紛走到台前獻花給偶像。

女團Mode！（葉志明攝）