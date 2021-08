聲夢演唱會｜炎明熹因失眠兼緊張影響發揮：綵排已經知道自己唔掂

《聲·夢飛行First Live On Stage》昨晚(12/8)在旺角麥花臣場館順利舉行頭場,人氣王炎明熹(Gigi)壓軸登場,不但先後獨唱《Bad Romance》、《愛情陷阱》和《沒有你還是愛你》外,更與姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)和詹天文(Windy)跳唱《How You Like That》和《Chotto等等》,全場觀眾皆報以掌聲鼓勵。

+ 30

Gigi在騷後接受《香港01》訪問,認為昨天表現只有50分,除了因緊張影響發揮外,她坦言最近身體再次因失眠而變差:「我出場之前係咁擤鼻涕,上到台之後又口乾,好彩中間有姐姐遞咗支水畀我飲。(一早安排?)其實我綵排嘅時候已經講咗想飲水,因為我知道自己今日(昨日)唔掂。(點解會咁?)其實唔關今日(昨日)事,其實比賽完咗之後,成段時間都瞓唔著覺,令到身體嘅狀況有啲問題,不過近幾日都漸入佳境,起碼發到夢。」

Gigi坦言昨晚特別口乾,而在綵排前已經知道途中一定要飲水,否則會影響表現。(葉志明攝)

Gigi在台上又唱又跳,16歲的她表示體力上尚能應付,這也歸功於姑丈最近會抽時間和她跑步:「要多謝姑丈朝頭早拖住我跑步。佢每朝都會叫醒我話『起身啦!跑步對你有益,唔好再瞓啦!』」昨晚姑丈也一如過去在旁照顧Gigi,除了在訪問前遞暖水給Gigi外,在台下聽完演出後更向Gigi表達意見,相當貼心。被問到需要改進的地方,除了舒緩緊張情緒外,Gigi也希望改善與觀眾互動,在餘下三場可以與台下歌迷打成一片。