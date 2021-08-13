聲夢演唱會｜炎明熹因失眠兼緊張影響發揮：綵排已經知道自己唔掂

《聲·夢飛行First Live On Stage》昨晚（12/8）在旺角麥花臣場館順利舉行頭場，人氣王炎明熹（Gigi）壓軸登場，不但先後獨唱《Bad Romance》、《愛情陷阱》和《沒有你還是愛你》外，更與姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）跳唱《How You Like That》和《Chotto等等》，全場觀眾皆報以掌聲鼓勵。

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Gigi在騷後接受《香港01》訪問，認為昨天表現只有50分，除了因緊張影響發揮外，她坦言最近身體再次因失眠而變差：「我出場之前係咁擤鼻涕，上到台之後又口乾，好彩中間有姐姐遞咗支水畀我飲。（一早安排？）其實我綵排嘅時候已經講咗想飲水，因為我知道自己今日（昨日）唔掂。（點解會咁？）其實唔關今日（昨日）事，其實比賽完咗之後，成段時間都瞓唔著覺，令到身體嘅狀況有啲問題，不過近幾日都漸入佳境，起碼發到夢。」

Gigi坦言昨晚特別口乾，而在綵排前已經知道途中一定要飲水，否則會影響表現。（葉志明攝）

Gigi在台上又唱又跳，16歲的她表示體力上尚能應付，這也歸功於姑丈最近會抽時間和她跑步：「要多謝姑丈朝頭早拖住我跑步。佢每朝都會叫醒我話『起身啦！跑步對你有益，唔好再瞓啦！』」昨晚姑丈也一如過去在旁照顧Gigi，除了在訪問前遞暖水給Gigi外，在台下聽完演出後更向Gigi表達意見，相當貼心。被問到需要改進的地方，除了舒緩緊張情緒外，Gigi也希望改善與觀眾互動，在餘下三場可以與台下歌迷打成一片。