容祖兒任《冤枉新秀》劊子手猶豫不決　被Mani嘲諷：揀老公呀？

網上音樂真人show《冤枉新秀訓練營》去到stage 2「跳唱對決」的最後階段，經過霍汶希（Mani）、容祖兒（Joey）及折骨Ben（趙祥誠）三位星級評判點評三組學員後，輪到最後一隊的踢館組上場。踢館組四位成員包括曾參加過《全民造星III》的Polly（劉若寶）及Sobi（蘇楚欣）、阿揮及阿德，參賽歌曲是謝霆鋒的《愛最大》。

踢館組四位成員包括曾參加過《全民造星III》的Polly及Sobi、阿揮及阿德，參賽歌曲是謝霆鋒的《愛最大》。

表演過後，Ben直言與其中三位參與者見過面，因為大家都是《全民造星III》的參賽者，看完表現後令他十分感動：「撇除我之前對佢哋嘅印象嚟講，頭先嘅表演係好投入，雖然有啲地方有甩漏，但係我有俾佢哋感染到，甚至係見到佢哋好似有少少眼濕濕嘅感覺，我覺得係好熱血，係感動到我。」Joey則謂身體很誠實，歌曲中段更跟着他們一起跳，情緒被帶動起來，他亦特別提到阿揮要注意表情管理：「唱歌時嘅表情，盡量唔好咁痛苦。」 Mani更笑指：「其實係咪諗起謝霆鋒，令你好痛苦呢？好痛苦好似俾人打咁，但係跳舞時又變咗第二個人，佢嗰種痛苦係陣痛。」三位評判都對踢館組有讚冇彈，最後以總成績24分，跟黑組並列第一名，而由於第三及第四名的橙組及白組均得到同樣分數（21分），因此兩組需合共淘汰三人。

在三位評判「退庭商議」期間，Joey及Ben表示十分難選出淘汰名單，遂改為從「有得留低」的學員入手，而Mani則直言：「我唔係要揀留喺度嗰啲，我係要揀要踢走嘅人。」 隨後又見Joey看着學員照片思考良久，Mani又乘機倜侃：「揀老公呀？揀幾耐呀？」除此之外，今集節目亦會選出Stage 2的「今日MVP」。在公布阿妹、Tina及譚仔被淘汰後，已建立了深厚感情的一眾學員都哭成淚人，Ben以選秀出身的過來人身份寄語學員：「我唔會話一個人唔得，我只會話佢仲未準備好。呢一刻嘅結果唔代表以後。」Joey亦說：「你哋嘅表現係可以繼續進步、可以控制喺自己手上。當今次係經驗嘅累積，之後再參加比賽。所以唔係終結，反而係一個好嘅開始。」而Mani鼓勵大家：「今日的失敗唔代表永遠唔會成功，今日係俾你鋪墊下一次嘅成功。你哋要加油！」至於「今日MVP」最佳表現獎則由Jonathan奪得。隨着Stage 2結束，下星期將會迎來Stage 3的演戲對決。