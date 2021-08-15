Tyson Yoshi爆姜濤超怕醜　揭與星級歌迷合作：我有首歌佢好鍾意

R&B歌手Tyson Yoshi（程浚彥）將於9月27日與姜濤、柳應廷（Jer）與林家謙一同現身亞洲國際博覽館Arena，為《拉闊音樂會 風火雷電》表演。他早前接受商台《1圈圈 星光背後》訪問時，直言對收到叱咤903邀請感到驚訝，也不敢相信MIRROR成員姜濤是他的粉絲：「音樂圈上我當然會知道姜濤係邊個，但係私底下係唔認識，第一次接觸佢係一齊在郊外影拉闊海報，之前有聽Gareth（Gareth.T）講過，因為佢幫姜濤做《Master Class》，佢話指姜濤好鍾意我啲歌，我一開始都以為是客套話，但到嗰日影海報，先發現佢真係睇過我好多訪問。」

Tyson Yoshi接受梁泰來訪問。

驚訝姜濤係自己歌迷

首次接觸姜濤，Tyson Yoshi說：「佢好怕醜，仲怕醜過我！影相嘅時候我哋傾音樂、大家係咪喜歡《Master Class》呢類型嘅曲風，佢話好想試下新風格嘅音樂。」他指對主流聽眾而言，自己作品會比較陌生，認為在舞台上與樂隊完整演繹，已經會有一種與眾不同的感覺，至於與姜濤於拉闊中會怎樣crossover，他透露對方已經有提議過表演其中一首：「我有首歌本來係同Madboii唱嘅，叫《I Don't Give A Part II》，佢有講過佢好鍾意，問我可唔可以喺《拉闊》台上表演，其實中間featuring嘅部份係可以換咗做佢唱，其實係fit嘅。（驚唔驚訝一個主流歌手會鍾意非主流音樂？）其實佢年紀比我細，我覺得自己嘅音樂對於後生仔嚟講係易入口嘅，呢一方面係唔意外。但係意外嘅係，姜濤喎！佢都鍾意聽我嘅歌？」Tyson Yoshi更踢爆女友Christy是Jer的粉絲，更曾要求他拿簽名：「佢追晒成個《全民造星》節目，我又唔會呷醋。佢係鍾意Jer多啲，我記得第一次我要去商台開會，佢話：『你幫我攞簽名！』我話：『你咁無誠意，相又唔印張！攞張白紙去搵人簽名會好尷尬喎！下次有印到嘅時候我先幫你攞啦！』」

Tyson Yoshi考慮與姜濤合唱《I Don't Give A Part II》。（資料圖片）

認拍拖前有性伴侶

Tyson Yoshi送給女友的拍拖紀念作《Christy》至今有近千萬點擊率，二人相識至今十年，拍拖四年。談及他2019年有首作品《SP》(sex partner)，他直認與女友拍拖前有過不少性伴侶，女友Christy怎令他認定長久穩定關係？他說：「喺佢之前係一直拍唔到長拖，因為我一直放唔低自己，喺其他女仔面前，我一直扮型，久而久之只覺戴住面具很攰，其實我係傻㗎！我唔知嗰個女仔會唔會鍾意，幾時先可以暴露呢一面呢？會唔會嚇走佢呢？有一次，我同屋企人去咗菲律賓度假旅行，Christy喺香港，我夜晚無聊發現她online，咁就打電話畀佢傾計，我哋無所不談傾足一星期，佢發現咗我肯講好多內心話，後來佢就嚟機場接我，之後就開始約會。（吸引你嘅地方係？）佢對我好有耐性，可以處理我嘅脾氣同任性，自問我媽媽都處理唔到，但係佢得。」

Tyson Yoshi的代表作《Christy》，正是為了送給女朋友Christy而寫。（Tyson Yoshi Instagram圖片）

準備與女友30歲結婚

節目中，Tyson Yoshi透露早已計劃30歲就會跟Christy結婚，面對女粉絲眾多怎抗拒異性誘惑？他說：「佢對我嘅信任連我自己都嚇親！我有時都會見到身邊朋友有把持不住嘅一刻，可能當下一刻會好開心，但之後經歷嘅苦，我唔會想經歷。依家我想專注音樂事業，『Good wife，good life！』她OK咗啦，我就可以專注事業，亦得到佢嘅支持，我點解要節外生枝做呢啲嘢擾亂自己嘅情緒，同打亂向目標進發呢回事？計過條數，唔值囉！我們真係計劃過30歲結婚，因為我唔想同我嘅小朋友年紀差太遠，會冇計傾。」