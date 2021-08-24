Robynn小休10個月短髮Look回歸樂壇　新歌由作曲到MV拍攝一腳踢

踏入8月底，我們又聽到一把熟悉的聲音- Robynn(葉晴晴)，再度回歸廣東歌樂壇，重新出發追尋夢想，不必疑問做新手媽媽如何分身，答案直接就在11個字長的歌名中告訴大家：「尚有一堆理由顯出我優秀」！Robynn作個人發展之後，去年推出3首英文歌,更踏入人生新一頁，多了一位小糥米，雖然經歷過的一切都徹底顛覆了Robynn的世界，但她從不認為當了媽媽，就會阻礙創作，所以她個人第一首粵語歌曲《尚有一堆理由顯出我優秀》，也是懷胎期間孕育出來，錄音時的心態也彷彿像在鼓勵著未來的自己，不要因為日後當了媽媽而放棄自己的夢想。

Robynn復出單飛！

《尚有一堆理由顯出我優秀》新歌與MV於24日同日上線，除了是作曲人，Robynn更參予導演和剪接MV工作，她表示小休了10個月，但一直留意樂壇及網絡平台宣傳的變化，亦把自己當作是新歌手，一切從新出發，故在MV之中亦有一幕即席剪髮，也象徵蛻變回歸樂壇，呈現全新走型格路線的Robynn，令人眼前一亮。她透露今次構思MV女主角努力忘記分手悲傷重新出發，除了是她自己的親身心聲故事，都可以讓大家有共鳴感，正如經歷了年多的疫情困擾，無論發生什麼事都好，大家都比時間療傷，而繼續相信自己可以從新出發！