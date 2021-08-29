梁詠琪舉行音樂電影放映會 「憶起自己聽電台炒歌詞年代」

梁詠琪（Gigi）今日（29/8）舉行說書人系列，第二章音樂電影《Capitulo》放映會，會上將專輯內三首歌曲MV，合成一部音樂電影放映。今次專輯，Gigi揀選了5首年輕時最愛的歌曲，坦言在演繹時，泛起無限回憶。

放映會除了Gigi出席，還邀請監製趙增熹及導演Maggieslays出席。專輯名《Capitulo》，是來自西班牙文，解作章節，而全碟5首歌包含5個章節。至於今次的音樂電影，就揀選了《初戀》、《秋色》、《流金歲月》三首MV組合而成。Gigi：「今次演繹這些歌，令我回憶起讀書時最鍾意聽電台，抄歌詞的年代，因為我是以說書人身份演繹，所以借用大家熟悉的旋律去說故事。」

Gigi第一次在大銀幕，睇自己MV聽自己歌：「好震撼！」（葉志明攝）

在音樂電影中，Gigi飾演民宿主人，以過來人眼光觀看5位年輕人的感情經歷。Gigi就笑指自己是今次的配角，負責講別人的故事。至於專輯正式推出時，一同會有5首歌，分別是《迷惘》、《初戀》《秋色》、《當世界無玫瑰》及《流金歲月》，演繹出一份由執著愛情到學懂釋懷的過程。

原來Gigi推出完這張專輯後，跟環球唱片的合約亦告一段落，暫會選擇休息一下先。Gigi：「做一張專輯太花精力，縱使都想做多張完結篇，但會慢慢蘊釀。隨後接了電視台的工作，但未能公布細節。」至於開學在即，是否要忙囡囡的學業。Gigi：「今年她小學一年級，我都好頭痛，不過還好服務對象就只有她一位，相對簡單。」