石山街化身櫥窗公仔談藝術創作框架　邀演唱會製作班底炮製新歌MV

今年樂壇新人之一石山街相隔5個月後，近日推出全新單曲《石山派》，新歌表達不甘受制於舊有框框，創造出自己的聲音去建立專屬氣派的姿態。歌詞中點題的一句：「背負過去經典／創造新的經典／哪個說太癲？」帶出他們對音樂的態度。作品延續石山街拿手的電子風格，更加入監製之一Morphy彈奏的西班牙結他，將電子樂器與真實樂器結合，創造出層次豐富的音場。

石山街推出今年第三首單曲《石山派》。

兩位成員Marstn與楊彤於MV中化身櫥窗公仔，最初四肢僵硬地演出，逐漸回復正常舉止，最後忘我演出。畫面帶出從事藝術創作容易被框架束縛，正視框架、打破框架是一個循環；而且有時候當音樂被當作商品，少不免會受人擺佈，但克服種種難關後總可演活出自己的風格。今次石山街繼續與曾包辦不同演唱會及MV影像創作的製作團隊叄沾百各合作，MV當中有很多框架的意象，電話螢幕就是其中之一。團隊刻意延續《暗戀家》和《幻象》MV中出現過的電話元素，表達觀眾從電話螢幕去認識音樂人與真實的他們往往有落差，希望觀眾願意花時間親自了解表演者及其作品。

石山街表示：「人生中總有些時候會受現實環境條件擺佈，有些事情不是自己能夠控制到，但我們都需要有自己一套。」他們希望藉著《石山派》邀請大家一起「小反叛」一下，他們說：「今次創作時沒有既定主題，純粹想做一首好聽的歌，與詞人鄭敏溝通過，現今新生代有新的處世態度，未必要因循舊時的做法，邀請大家一起來『小反叛』一番。」

歌詞談及現今新生代有新的處世態度，未必要因循舊時的做法，有種「小反叛」的感覺。