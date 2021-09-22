曾比特視所有新人為競爭對手　挑戰新曲風爭新人獎：信心一定要有

今年樂壇新人曾比特（Mike）今晚（22/9）現身觀塘海濱，參加一個中秋活動表演，獻唱《我不如》和《我不是邱比特》。他接受《香港01》訪問時坦言感到既興奮又緊張：「真係好耐冇見觀眾，因為疫情關係，好難可以親身同觀眾交流，今次嚟到真係好興奮，因為我好鍾意唱live。不過我都有少少緊張，因為好耐冇試過咁大型嘅演出，不過都覺得好正。」

曾比特去「賞月」。（陳順禎攝）

Mike在訪問中透露新歌即將面世，曲風將與過去兩首單曲截然不同：「係一首快歌，我自己好鍾意，因為佢有啲punk嘅感覺。（比較擅長？）可以咁講，因為我細個都有夾band，但係我都好鍾意唱慢歌。我覺得今年係好特別嘅一年，好想去話畀大家知Mike喺不同方面都可以做得好。今次畀大家見到夾band嘅Mike，下次就可能係跳唱嘅Mike。」

阿Mike有意挑戰做唱跳歌手。（陳順禎攝）

談到今年新人競爭激烈，Mike直言有信心角逐新人獎：「信心係必需要有嘅，但係自己唔會太刻意去諗有冇獎，因為我見到成班朋友，會諗點樣一齊享受，多過點樣選一個獎。呢個會係一個大型嘅聚會，可以見好多朋友，有好多好耐冇見嘅都可以喺頒獎禮上面見到，會好開心。」問到誰是最大競爭對手，Mike指每位新人都是競爭對手，期待與眾多新人保持良性競爭，又指今年不時以新人身份出席活動，感覺更像是認識新朋友。