輕談淺唱不夜天｜老而彌堅的愛　談Tony Bennett與Lady Gaga重聚

剛在8月初過了95歲生辰的Tony Bennett,同時推出和Lady Gaga第二次合作的作品《I Get A Kick Out Of You》。毋庸置疑,兩位的默契在作品的表達上,猶如認識了幾十年的老朋友,像在互相完成對方句子般,完全可為對方點菜決定飲食習慣的關係。想必是他的愛和堅持,才會造就第二次的合作。

Tony Bennett 和Lady Gaga 第二次合作,推出向爵士音樂大師Cole Porter致敬的大碟《Love For Sale》。(相片由Universal Music Group提供)

Gaga在社交媒體上曾說過,原來Tony在他們2014年推出第一次合作專輯《Cheek To Cheek》後,巳經邀約她作second date,再做下一張專輯。七年後,Tony Bennett 和Lady Gaga 第二次合作,向爵士音樂大師Cole Porter致敬的大碟《Love For Sale》在10月初推出。

在此想討論的,當然不是兩位藝術家的歌技云云(又豈敢),而正是愛和堅持。Tony Bennett有他對音樂的愛及堅持,尤其是爵士樂。否則,他又豈能從幾歲(維基百科指Tony Bennett從1936年(10歲)起,活躍於音樂演出)唱到九十多歲的現在。對於自己熱愛的事,我們往往都不會太計較,不辭勞苦,甚至瞓身去做。試想想,有多少事情,你能真的不計成果及回報而做,換來的可能只是一個小小的機會,甚至是零收穫。想像一下,會否有一件事,你真的會做到九十多歲,仍然樂此不疲地繼續做?

“‘Love For Sale’! I love singing with you Tony, day and night! 🤗🎺。”- Lady Gaga (相片由Universal Music Group提供)

撇除現實考量,相信亦只有一份熱誠及熱愛,才可推動並使之繼續堅持。這裡提到的除了Tony Bennett,還有荷里活的Betty White,以及本地的胡楓先生、電台前輩Uncle Ray等。直至今時今日,他們每一位都依然活躍以及熱愛他們的崗位。

市面上一直宣傳著退休時限、退休大計等,你又有沒有真正為自己何時退下來,而設限或作安排呢?55、65、75……這都只是一般社會認知而設立的數字概念,如果你有能力及體力,又會否想繼續在一己之長上有所貢獻呢?這跟不捨得放下或讓位給後浪完全無關,只是你的熱情及那團火仍未熄滅,那為何硬要給它淋熄掉呢?

退,不一定要休。你仍可選擇在能發光的範疇上繼續發亮,前題是有人受、有人欣賞,而你亦沒有阻礙到大方向的發展。和大自然規律一樣,要求的只是共存。至於大自然規律中的弱肉強食,便要觀望時勢及需要。做得幾多及幾耐,你可以選擇。九十幾歲?濕濕碎啦?

《輕談淺唱不夜天》主持劉沛龍。

