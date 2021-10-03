專訪｜炎明熹難忘父母車站送別：搭車嗰陣冇喊，到香港就開始...

外界對炎明熹（Gigi）的印象，就是外表冷酷，台風成熟的一個小女孩，而其外貌也因與韓劇《魷魚遊戲》的巨型娃娃撞樣而備受關注。面對外界指她應該笑多點，Gigi則指這些意見是出於對自己了解未夠深入：「其實我係經常忍唔住笑，大家睇返一啲片段就會知道我係一個好容易笑嘅人。如果了解得唔深入，未太熟悉我嘅話，淨係睇表面就會覺得我好似扮cool，但係如果係深入少少咁了解嘅話，就會知道我唔係經常揦埋口面嘅人。」



說著Gigi不介意飾演真人版巨型娃娃，她笑說：「我要學識將個頭轉365度，等陣，360度，唔係，90度，唉！又唔記得咗！」原來她把一年365日，與自轉一圈的360度搞亂，令記者和Gigi都笑了一頓，訪問就是在這個愉快的氣氛中進行。



或許是樂觀性格，令Gigi在擺出冷酷的表情後，經常都會忍不住笑。自從參加《聲夢傳奇》，到推出《真話的清高》正式出道，她坦言過去都看過針對自己的負評：「我試過喺網上面睇到一啲評論，有一兩條係令我超級超級超級唔開心，但係內容係咩我真係講唔返出嚟。（大概呢？）就係諗唔返，因為我係超級容易唔記得啲唔開心嘅嘢。」既然沒有心結，難怪Gigi也與其他年輕人一樣，臉上總帶著笑容。



別忘了，現在雖然多了一個歌手身份，但Gigi也只是一位16歲的中學生。



撰文：劉傳謙

攝影：陳順禎

炎明熹髮型: Bluedy Wong @Base 8 salon

炎明熹化妝: King Yip @KingsMakeup



Gigi正式成為樂壇新人，多了一個歌手身份，但在與朋友相處上卻沒有太大差別。（陳順禎攝）

一如以往感受校園熱情

經歷一個暑假，在電視機面前一鳴驚人的Gigi成功吸納不少歌迷，不過回到學校，她的校園生活與其他中學生沒有分別。「我覺得學校幾好，依家返到學校，大家都好親切，好熱情，暫時都未聽到負面聲音喺我耳邊出現。」她記得同學都沒有試過對著自己黑面，身邊的朋友都沒有離Gigi而去，反而遇到學業上的困難時，他們都會互相幫忙。不過問到如何兼顧學業和工作，Gigi坦言只能盡力：「其實都冇話如何兼顧，因為我屋企人都知自己成績向來都唔係咁好，佢哋都唔想畀壓力我，所以經常同我講『盡咗力就可以』。暫時我都係盡力做好每件事，所以返到去就專心上堂。」

在學業方面，家人沒有給Gigi太大壓力。（陳順禎攝）

至於真正的身份差別，Gigi就指出道後就要正式從學員變為歌手，與導師的相處方式需要重新適應：「依家開始行呢條路嘅時候，唔可以再以學員身份去同歌手做同一樣嘢。學員就好似學緊某啲嘢去進步，但係做歌手雖然都可以去學嘢，但係感覺係同學員要學嘅嘢唔一樣，同埋要再專業少少。（邊方面？）最主要都係緊張方面，做一位歌手已經理唔到有幾緊張，要放開晒，畀大家欣賞你嘅表現。」

緊張一直是Gigi最需要克服的問題。（陳順禎攝）

視出道作為挑戰

說回出道作，這首被標榜為「唱將式情歌」的作品獲昔日導師泳兒大讚，認為這首比普通的K歌難度高很多，對Gigi的表現感到滿意。不過，對於一個未曾感受過戀愛為何物的少女而言，要代入合適的情感唱歌是相當困難。記得Gigi在比賽時出過一招，在消化歌曲時嘗試自己構思一個小劇場，透過自己看過的小說情節豐富自己的幻想空間。不過這次Gigi就沒有用這個方法：「監製（韋景雲）同填詞人先生（黃厚霖）喺錄音之前畀咗個故事大綱我理解，我開始慢慢幻想一啲嘢，然後就入錄音室，佢哋開始細執呢啲故仔，再講得詳細啲。其實我都要試過幾次先入到狀態，有啲take情緒啱，有啲take情緒唔啱，監製會同我講『Gigi，你前面嘅感情做得好好，你試下將嗰個感情代入返去今次度。』佢哋有慢慢引導我唱呢首歌。」

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「係有少少難度，冇經歷過你唔會知呢件事係咪真係會發生，定係唔會發生，幻想到出嚟已經算可以。」除了處理真音部份的爆發性唱法，要唱出歌曲中的神緒對年僅16歲的她確實有一定難度。不過隨著人生多了歷練，Gigi也預計自己在將來會演繹出一個不一樣的版本：「我好鍾意挑戰，而呢啲歌對我嚟講係……挑戰，哈哈。可能之後再唱呢首歌感覺會有唔一樣，諗諗下好似幾正。每一個階段唱呢首歌，都會有唔同嘅感情，我覺得好似幾好玩。」

不論是唱法和感情，都非常考驗Gigi。（陳順禎攝）

曾因思念家人放棄留港發展

除了無時無刻都出現在旁的姑丈外，Gigi也甚少談起其他家人，包括在內地生活的父母、弟弟和妹妹。雖然成長中大部份時間都不在身旁，但她也開始明白父母的苦衷：「其實係思念嘅，但係我自己都慢慢長大，慢慢體諒到爸爸媽媽都有自己嘅工作，又要照顧弟弟妹妹，雖然見唔到面，但係大家都會用手機聯繫。以前細細個會掛住到喊，但係大個咗都會體諒到爸爸媽媽，感覺係放低咗好多，唔想令自己太掛住爸爸媽媽，令自己工作做唔好，爸爸媽媽都唔想見到我咁樣嘅狀態。」尤其在疫情下，Gigi都無法到內地見爸爸媽媽，與弟弟妹妹也只能透過手機互相問候，不過在她出新歌時，家人也不忘紛紛轉載：「我哋都有一個家族群組，爸爸、媽媽、姑丈、姑媽都會轉載影片，有時都會見到家族入面嘅人會回覆，佢哋都好支持我。」

Gigi控制自己不要時刻掛念父母，目的是要專心讀書和工作。（陳順禎攝）

然而，Gigi也有一段因掛念家人而哭的日子，如果當初改變選擇，跟隨父母生活，或許就不會有今日的炎明熹。「掛住到喊嗰次係由內地返香港，返到香港就瞓覺，但係瞓覺又瞓唔著，然後就諗到爸爸媽媽。嗰時佢哋送我去車站，喺嗰度等到我要走嗰一刻，我搭車走嗰陣時都未喊。但係到返香港嘅時候就掛住佢哋，於是就開始喊，喊到有諗過『算啦，我唔喺香港住，都係返返內地啦！』我的確有咁諗過。」

一個決定，或許會令Gigi的人生變得非常不一樣。（陳順禎攝）

透過拍劇經驗進修唱功

最近Gigi也準備拍攝電視劇《青春本我》，她直言過程相當艱難，也發現對自己唱歌原來幫助不少：「有時候唱歌，唔單止要唱得大家都喜歡，亦都好需要透過面部表情，幫手帶觀眾入嚟你嘅故事。所以今次拍劇對我嚟講好重要，同埋都係增加經驗嘅好機會。」

Gigi希望可以從《青春本我》的拍攝中領悟如何管理面部表情，繼而幫助自己在唱歌表演時的功力。（陳順禎攝）

一切順其自然

作為樂壇新人，「有幾大信心贏新人獎」少不免成為傳媒必問的問題，很多歌手都會回應一句：「順其自然。」Gigi的答案也是如此，不過解釋卻出乎意料：「我之前成日都話，我唔知原來出一首歌就已經要爭新人獎，所以我從來都冇諗過呢方面嘅嘢。」

面對名利和機遇，Gigi選擇隨遇而安，不會強求。（陳順禎攝）

過去曾經有不少贏過歌唱比賽的選手，到最後淪為大家口中的「樂壇失蹤人口」。當然，Gigi這次有個好開始，但問到她當初會否對前途感到擔憂，她直言從未想過：「其實你都擔心唔嚟，太多事要擔心啦，我不如慢慢行，行到邊一步就到邊一度，咁反而仲會開心啲，唔需要顧咁多嘢，順住條路行就可以。」

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