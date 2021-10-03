ViuTV魯庭暉評《拉闊》　擔心姜濤Jer失準：情緒好似考緊車牌

在上星期一（27/9）舉行的《拉闊音樂會 風火雷電》，ViuTV總經理魯庭暉也是座上客。今日（3/10）他在Instagram分享姜濤跳唱《前傳》的片段，除了憶起在姜濤出席活動暈倒後的對話，也直言因這首4屆《全民造星》主題曲而受到啟發。



ViuTV總經理魯庭暉早前欣賞《拉闊音樂會 風火雷電》。（資料圖片）

姜濤拒絕休息繼續開工

先談當晚《拉闊》，魯庭暉直認自己喜愛Tyson Yoshi和林家謙，不過當晚在座位上卻擔心姜濤和Jer的狀態，因為前者早期出席活動時不適暈倒，後者在臨近開騷才受到氣管敏感困擾，直言在台下看著他們表演時，情緒「都係好似一個考緊車牌嘅人，俾個考官啤住嗰個感覺咁上下」。他又踢爆姜濤曾直接致電給自己拒絕停工休息：「早排唔舒服嗰個，我叫咗佢去食多啲嘢，唔准再驚肥skip晒d野（啲嘢），叫佢抖（唞）多兩日，唔畀佢咁快開工，佢就打嚟唔畀我唔畀佢開工。」

早前姜濤和Jer都忙於拍攝新戲，演唱會前夕身體狀態更相繼響起警號，令魯庭暉相當擔心。（資料圖片）

對《前傳》感受最深

至於當晚眾多歌曲，為何會特意分享《前傳》的片段，魯庭暉坦言這首是唯一一首在情感上「入到去」的曲目：「我好少完show之後send message同返佢哋講個show有乜嘢好，send親都係唔好嘅comment（喂，係咁㗎啦），嗰晚我send左畀果位歌手：編得好，你亦handle得好。」他又指作品難度在於每年要因應主題而作不同編曲：「每年都要有唔同嘅arrangement（編曲），唔同嘅version（版本）。呢樣嘢係有難度㗎，首歌又要襟聽，又要有空間畀未來作出變化。」他又透露早前已經看過《造星IV》版《前傳》的MV，感覺與前三屆不同，指觀眾很快會看到。

雖然每一屆《全民造星》都會以《前傳》作為主題曲，但會在編曲上花心思，為觀眾帶來不同感覺。（資料圖片）

要常新先要進步

聽著姜濤演繹《前傳》後，他稱在回家途中陷入沉思，也思考著為何要做到常新，他也與網民分享反思後的領悟，指常新的關鍵是學懂進步：「要常新，可能有100個方法，而其中一個方法，叫進步。你進步，就會上一個層次，上咗一個層次，就會唔同，出嚟嘅野就會新，不過呢個新，其實唔係最主要目的，佢係副產品，進步，層次，先至係主菜。只不過你不停進步、不停推高自己，自然常新。唔係一定要追求常新，但一定要追求進步。要進步，就要靈活；靈活，就能活現。」

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最愛《盡力呼吸》

雖然最有感覺的是《前傳》，但魯庭暉說自己最喜歡的是岑寧兒《盡力呼吸》。他又透露自己有意在ViuTV五周年時推出合輯，收錄過去ViuTV出品的歌曲，不過最後計劃無疾而終，笑說：「隻碟就叫《我們的五年》，我響個會到建議完之後，成班同事完全冇反應，30秒後有個同事終於問口：『不如叫tea囉』。」