吳業坤拍劇遇姚焯菲 未敢與對方交談：順其自然，費事嚇親人

吳業坤（坤哥）今日（11/10）現身九展附近一個Band房，為《伍仲衡再搞花臣音樂會》綵排。他接受《香港01》訪問時指，目前仍在努力地準備：「今次所有歌都係伍生揀，係會聽過，但係我未唱過，咁就差好遠，所以今次為咗唔同嘅medley、合唱歌同獨唱歌，我都盡咗一點力。（點準備？）有啲奇怪，我要長啲時間準備，唔可以一日學一首歌，如果唔係會記唔到。我用緊『睡眠記憶法』，大腦喺你瞓覺嗰陣會重組你嘅記憶，我每朝瞓醒真係會好好多，所以都崇尚呢種訓練方式。」

坤哥今日現身伍仲衡音樂會綵排現場。（周倪瑩攝）

近期坤哥拍攝劇集《青春本我》，認為拍攝過程順利，大家都鑽研好劇本，爭取時間。問到這次有沒有機會與「偶像」姚焯菲（Chantel）交流，坤哥即說：「其實見係見到嘅，但係對手戲比較少，所以有機會先傾下計，順其自然，我都費事嚇親人。」

坤哥稱等到機會合適才與Chantel交談，不想嚇到對方。（周倪瑩攝）

說起日前坤哥風雨不改地去練歌，卻上載了一張包含MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）廣告的照片，他笑說：「其實我係想話畀人知，我嗰日著咗拖鞋出街，咁啱見到咪影埋囉，大家喜歡嘛，我覺得冇乜特別嘅，都係叫大家出街小心啲。（所以重點係拖鞋？）我唔可以話唔係佢喎！重點係成張相。（之後會唔會避忌下？）唔需要，做人避來避去好辛苦，自由地做自己就可以。」

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