吳林峰演唱會｜許廷鏗唱完歌幫主角抹汗　自爆曾擔心獨立後冇歌出

唱作歌手吳林峰今晚（16/10）在旺角麥花臣場館舉行《明天一切如常演唱會2021》，一開場即以《街燈》揭開序幕，及後除了演繹《梅利號》、《巴士光年》等歌曲外，也唱過《純白》、《逐步拾回自己》、《小諧星》等由自己作曲的作品。

點擊下圖觀看許廷鏗點樣幫主角抹汗：

+ 8

在翻唱《風箏》後，今晚第一位嘉賓許廷鏗（Alfred）隨即登場，並合唱《雪糕》。及後Alfred看到吳林峰已經滿頭大汗，即拿起紙巾為對方抹汗，隨即惹來一陣尖叫，Alfred即笑說：「做咩啫？Brotherhood呢啲嘢你識啲咩丫！」其後Alfred坦言當初曾經有一段時間覺得自己唱得很難聽，在看過對方的影片後重新拾回參加比賽時喜歡唱歌的那份純粹，又坦言：「我同佢真係有種惺惺相惜嘅感覺，我認識佢嘅時候都真係好獨立嘅歌手，依家就到返轉跟你學嘢。真係嘅，今年我加盟咗獨立呢個行列，確實中間有段時間唔知獨立之後自己可唔可以出到一首作品，擔心嘅原因好多，唔一一盡錄，因為今日係佢主場，但係佢係其中一個出聲話要幫我手嘅人，所以我好想藉呢個機會多謝吳林峰。」在旁的吳林峰叫Alfred要忍住眼淚，Alfred即笑說：「人大咗就係咁，過多幾年你就會明。」