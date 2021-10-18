伍仲衡音樂會｜超時趕七仙羽落台 唔怕師傅嬲：佢講嘢其實好好笑

一連兩晚於九展Star Hall舉行的《伍仲衡再搞花臣音樂會》，在昨晚（17/10）完滿結束。伍仲衡騷後與嘉賓合照，更開香檳慶祝，又與神秘嘉賓七仙羽「合巹交杯」場面搞笑。雖然唱到12時，但他接受《香港01》訪問時直言不覺得累：「好熱，好肚餓，但係唔算攰，因為有音樂玩我就會好精神。頭先載歌載舞，其實喺台中央係好熱，剛才著嗰件褸比呢件更加厚。」

伍仲衡與神秘嘉賓七仙羽「合巹交杯」。（梁碧玲攝）

今晚不但唱到午夜，更要刪除本來的Encore部份，伍仲衡直言害怕被罰錢，不希望投資者蒙受損失，雖然事前已經預計觀眾不願離開，但自己在控制時間上失策：「頭先七師傅上嚟講嘢，佢講嚟講去都唔知佢想講咩，導演話已經夠鐘去下一part，但係我請唔到佢走，所以要請同事帶佢走。但係嗰部份其實係好好笑，啲觀眾睇得好投入，雖然唔明七師傅講乜。（怕唔怕對方嬲？）唔會，佢份人咁玩得，點會嬲呀？我頭先仲同佢講，佢嗰part真係好正。」

伍仲衡今次也作出新嘗試，與EO2共舞，他指事前獲對方指點，練了一個星期，慶幸這次動作不算難：「其實動作係好簡單，但係要跳到好似留住dancer嘅血，我就肯定做唔到，最多都係擺到姿勢，最緊要大家睇得開心。」在演唱會後，伍仲衡將擔任J.Arie（雷深如）12月個唱的音樂總監，他坦言過去籌備演唱會同時，也與王菀之推出專輯，騷後希望爭取時間休息：「我終於都可以唞啦，過去三個幾月嘅時間做咗一隻碟，同埋完成一個演唱會，我好想瞓返三日。之後J.Arie都開騷，但係已經係12月嘅事，應該有足夠時間籌備。」

問到觀眾反應熱烈，會否再下一城舉行Part 3，伍仲衡指一切看緣分安排，直言希望透過不同演出為觀眾帶來歡樂：「我有一個粉絲係傷殘人士，佢今日特登嚟睇，我好開心。佢話睇完我啲直播，會覺得開心同冇咁辛苦，我好感動，同佢影相、簽名之後，佢又開心。其實音樂可以帶畀大家好多正能量，我乜都唔識，只係識音樂，如果我嘅音樂可以畀大家娛樂，令大家開心，我都開心的話，就一定繼續做。」