Chill Club演唱會｜陳凱詠備戰12月個唱遇插曲：今次教訓有啲大

《Chill Club The New Vibes》昨晚（20/10）在九展Star Hall完滿結束，騷後陳凱詠（Jace）接受訪問，剛剛開始時，Jace已經忍不住嘆了一口氣，又說今天本來感覺高興，準備充足：「我好期待今次可以同唔同嘅單位一齊合作，所以我先喺《天生二品》度溝多咗首歌，排咗舞，同阿Dee夾咗一大段舞，但係剛才好可惜，展現唔到最原本嘅表演畀大家睇。」

Jace原本同阿Dee夾好舞，可惜最後未能演出。（梁碧玲攝）

再說到在舞台上甩裙的意外，Jace直言此刻非常想大喊一句「嚇死我啦」，又指事前已經做足打底措施，卻在綵排時低估正式表演時配件的重量，令鈕扣不停鬆開：「我聽到前面粒鈕『啪』一聲，我就深知不妙，我好想用力咁㩒實佢，但係好似救極都救唔到。」她續指當時腦海非常雜亂，因為她最希望的是解決裙子的問題，繼續專心跳舞，於是出盡力補救，可惜最後要綁著Dee拿出的外套，才可以繼續表演，自己在後續的《Sugar In The Marmalade》也不敢再有太大郁動。

即將在12月於Star Hall舉行個唱的Jace也直言，這次是個難得的經驗：「本身都同自己講，今次要趁住呢個機會好好咁試下，當係學習下，估唔到學習嚟講……今次（教訓）有啲大，哈哈。」她又透露本來與Dee排練時有不少親密動作，但在台上沒有因這件事而覺得尷尬：「結果有另一個尷尬蓋過呢個尷尬，最後我同Dee哥就只剩溫馨，同佢經歷咗啲嘢，我哋之間已經再冇尷尬。」