Chill Club演唱會｜鄭欣宜與肥仔@ERROR同台圓夢：本身係冇呢部份

《Chill Club The New Vibes》昨晚（21/10）在九展Star Hall完滿結束，鄭欣宜（Joyce）在騷後接受傳媒訪問，她指今次能與ERROR成員肥仔同台跳舞，可稱得上是達成心願：「今年年初佢出《Lady Killa》嘅時候，佢邀請過我做MV女主角，但係咁啱我嗰期做緊《@princejoyce》，個期夾唔到。今次開會傾呢個騷嘅時候，其實都冇呢一部份，但係我覺得今次係一個好機會畀我哋一齊勁歌熱舞，於是就做咗呢一part。」

Joyce今次終於可以同肥仔合作啦！（梁碧玲攝）

Joyce指演出前與肥仔花約一星期排舞，她直言感到緊張：「肥仔跳舞真係勁，好多謝佢排舞嘅時候，每一次都好落力，畀盡，冇慳力，我好驚佢上到台佢先畀盡力，可能我會嚇親。然後我緊張到每晚聽返錄低咗嘅鼻鼾聲同發開口夢嘅聲，原來我成日發開口夢，都係講『我跳嗰度』，有一晚仲要喺度鬧人『so slow』，哈哈，真係激氣，成個禮拜發夢都係排舞。」

Joyce直言開騷前感到非常緊張，更經常發開口夢。（梁碧玲攝）

問到往後會否與肥仔在音樂上有合唱作品推出，Joyce也希望網民集氣：「喺我哋出《@princejoyce》同《Lady Killa》嘅時候，MV底下嘅留言係有好多人希望我哋合作，先促成今晚嘅合作。如果大家喺社交平台畀多啲力谷呢件事，係有可能......可以發生嘅。」不過Joyce也說今晚未能與岑寧兒、陳凱詠和193合唱，算是美中不足，期待日後能再有合作機會：「我好鍾意睇唔同單位嘅歌手，或者係唔同公司嘅歌手擺埋一齊，睇下可以有咩火花可以刷到出嚟。」