AK@MIRROR為新歌拍MV難逃冬天濕身命運：拍出嚟畫面會好靚

MIRROR成員AK（江熚生）和Lokman（楊樂文）今日（25/10）現身ViuTV，參與音樂節目《Chill Club》錄影。Lokman透露二人除了與樂隊ONE PROMISE編排一段串燒歌外，更會首度演繹《虎道門》，他直言感到緊張：「之前拍MV（舞步）都未排好一個完整版本，今次算係趕工排好咗，但係我同隻舞仲未有太大感情，所以會有啲啲緊張，好多嘢要配合下。」問起二人會否再出合唱歌，AK指十分期待：「都係喺兩個鐘頭前同Lokman傾過，如果我哋可以再做多首歌，不如玩下其他曲風，想同Lokman喺歌曲上再有合唱機會。」

AK及Lokman今日參與ViuTV音樂節目《Chill Club》錄影。（劉傳謙攝）

早前在經理人花姐（黃慧君）的限時動態中，看到AK在濕身後獲工作人員悉心照顧，他解釋當時原來為下一首歌拍MV：「嗰陣就係準備緊《虎道門》之後嘅新歌，唉，又係喺冬天嘅時候先嚟濕身！噚日的確係有啲凍，但係畫面出嚟會好靚，希望大家鍾意。」他透露新歌是一首以流行搖滾（Pop Rock）為主的作品，說的是大家耳熟能詳的主題：「有啲嘢係需要同人講，唔好收埋喺心入面，要早啲同人講。」

為了拍攝新歌MV，AK又要在冬天濕身。（花姐Instagram限時動態截圖）

問到對年底樂壇頒獎禮奪獎的信心，二人均指以平常心看待，Lokman認為：「有好多嘢都冇得估，都有好多歌好出色，都係嗰句，我哋做好自己作品，帶出自己想講嘅信息，呢樣嘢先係最緊要。」AK續指MIRROR眾多成員仍是後輩：「我哋出咗道只係3年，有好多前輩我哋都好尊重，能夠參與呢個盛事，一齊去支持，已經好足夠，唔去太期待結果會比較好。」至於今日隊友Anson Lo（盧瀚霆）遇到車禍扭傷腰，AK指對方也有在通訊群組報平安，並無大礙，也提醒他痛楚如果持續，就要看醫生，相信他可以把握今天空檔好好休息。