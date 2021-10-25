Chill Club｜葉巧琳力壓姜濤奪冠軍歌　唔怕惹負評：我點同佢鬥？

ViuTV音樂節目《Chill Club》最近邀請葉巧琳（Mischa）擔任嘉賓主持，除了與歌手互動外，更有機會一起合唱。今天（25/10）Mischa現身ViuTV參與節目錄影後接受《香港01》訪問時，直言今次身兼主持不太緊張：「今次會做三集，如果講做主持，其實之前公司嘅周年晚宴都要我去做主持，同埋今次有Thor（駱振偉）帶住，感覺都幾輕鬆同興奮，因為可以同唔同歌手夾medley，唱多幾首歌。」

Mischa以嘉賓主持身份參與ViuTV節目《Chill Club》錄影。（劉傳謙攝）

Mischa透露今次無緣與同場的MIRROR成員AK（江熚生）、Lokman（楊樂文）和樂隊ONE PROMISE合唱，不過在較早前有幸與偶像合唱：「我之前會喺K房唱佢嘅歌，今次就可以喺度同佢唱一啲從前喺K房唱嘅歌，可以話係達成願望，成就解鎖。」

Mischa透露自己將與偶像一起合唱，不過就無緣與AK和Lokman合作。（劉傳謙攝）

今個星期Mischa與《全民造星III》隊友Manson（張進翹）合唱的《心獸（怪物version）》贏得「Chill Club推介榜」冠軍，她指較早前已為歌曲錄影，但不知道歌曲登頂日期，自己亦無暇觀看節目直播，不過也感到高興。然而在同一時間，姜濤《Dear My Friend,》則落榜，與冠軍刷身而過，再次在網上引起熱議，Mischa稱沒有看網上言論，又不擔心此事會引起「姜糖」不滿：「我哋大家嘅觀眾圈子都唔同，其實我又點同佢鬥？同埋依家又唔係鬥唔鬥嘅問題，依家樂壇都可以有多啲唔同年紀、唔同音樂風格嘅人，絕對係好事，多啲嘢聽，畀大家選擇。」