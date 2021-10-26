胡鴻鈞等足9年首奪叱咤冠軍歌　認百感交集眼濕濕：終於有人認同

胡鴻鈞（Hubert）周二（26日）出席《勁歌金曲》錄影，談起11月尾舉行的演唱會他表示正籌備得如火如荼，除了練歌、排舞，粉絲們紛紛要求騷肌，Hubert就表示得悉粉絲訴求：「次次都問我會唔會除衫、有冇肌肉睇，我有啲失望，以為啲歌迷係鍾意我啲歌，原來都係鍾意我身體，不過盡量滿足大家要求啦，睇下到時狀態如何，過到自己都會同大家分享下。（有訂下目標？）梗係8嚿腹肌，總之會盡我努力展現美好身段畀大家睇。」

日前有市民在地鐵偶遇正在高歌的Hubert，他就表示留意到附近車廂都沒有人才情不自禁。（陳順禎攝）

胡鴻鈞搭港鐵忘我高歌 尷尬回應：好想搵窿捐真係好123456_89

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談起日前憑歌曲《今天不營業》奪得903叱咤專業推介冠軍歌，這也是他出道以來的首次，Hubert直言知道消息那一刻內心翻滾，更有點眼濕濕：「頭幾年仲有希望過，時間耐咗就慢慢放低咗，覺得隨緣啦，所以好百感交集，等咗九年終於得到呢個成績，好開心之餘，回顧自己咁多年喺音樂上嘅改變，感覺終於有人認同自己嘅付出，開始明白啲人話『等咗好耐終於等到』嘅澎湃情緒，希望嚟緊有更多歌得到大家嘅喜歡。（下個目標係叱咤男金？）冇諗咁多，從來自己做音樂都唔係針對獎項，或者做啲咩去取悅任何一個平台，相信作品會慢慢感染聽眾，做好音樂係我唯一目標，獎項都係Bonus。」