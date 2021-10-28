林二汶聖誕音樂會不設舞台　變身派對現場近距離與歌迷玩遊戲

今年初林二汶在紅館舉行《The Beginning of Faith Live》演唱會，反應熱烈，相隔未夠一年，她決定再於聖誕節期間（24-26/12）進軍旺角麥花臣場館，舉行《林二汶Sing Dance音樂會》，實行由平安夜玩到Boxing Day。特別一提，12月24日平安夜於晚上9時45分開場，聖誕節和翌日兩場就如常晚上8時開騷，票價分為港幣$680和$480，11月8日開始優先訂票。

林二汶將在12月開騷，與樂迷歡度聖誕！

最近掀起一片集體遊戲熱潮，林二汶預告在音樂會中將邀請觀眾一齊大玩集體遊戲，為提升親密度，現場不設舞台，實行以嘉年華形式，邊玩邊唱，體驗不一樣的演唱會。日前她為音樂會拍攝宣傳海報，穿著白色有趣服飾拍照，被銀色紙條吹到面容扭曲，非常鬼馬。二汶說：「睇到我影嘅相就知今次音樂會好繽紛同埋充滿節日氣氛，既然大家今年聖誕出唔到埠旅行，就梗係睇騷啦！上次紅館演唱會係我人生同事業嘅里程碑，有好多回憶同我嘅音樂。今次唔只有我嘅音樂，仲有好多其他嘢，我嘅騷通常都會同觀眾好多互動，今次會有更多。」

今次演唱會有機會連後台都冇！

她也透露今次音樂會概念和舞台設計：「今次開四面台，我構思嘅時候諗，麥花臣係一個可以同觀眾好親密嘅場地，點樣可以同觀眾互動？所有入場觀眾都係表演嘅一部份，到時可能會有Dress Code，而個舞台喺地下，即係入場睇唔到一個升高咗嘅舞台，甚至乎無後台，所謂『台前幕後』都喺晒場館嘅中間，全場係一個大Party。」二汶續指今次將邀請其音樂學校的學生擔任表演嘉賓，為舞台增添歡樂氣氛，適逢音樂會公布日期是二汶39歲生日，她希望門票銷情理想，作為一份給自己的聖誕和生日禮物。

此外，二汶新歌《自白的勇氣》明天（星期五）上架，她為此寫下文案，其中寫道：「一個人面對自己的時候，往往就是最難堪的時候。很多問題慢慢浮現，大部份都是你不想面對的。就如面對一堆骯髒的碗碟，清水灌進來，一切不堪入目的盡現眼前。讓清水繼續流，清晰一點了，等清水再流多點，骯髒漸漸退了，我們感覺又好一點了。」