Nowhere Boys主音與AK、Lokman走入廚房　預告將推新版《虎道門》

Nowhere Boys即將在下星期五至日（5-7/11）進軍九展Music Zone，舉行《我在音樂會》，三場門票早已爆滿。當中擅長烹飪的主音Van（陳維諾），日前與MIRROR成員AK（江𤒹生）和Lokman（楊樂文）走入廚房，炮製萬聖節大餐之餘也透露未來合作大計。

Nowhere Boys將AK、Lokman的《虎道門》改編成Acoustic Version，日前主音Van更邀請兩位一同煮萬聖節大餐。

三位大男生原本可說是大纜扯唔埋，Van解釋，因為Nowhere Boys五子很喜歡由AK、Lokman合唱的《虎道門》，於是提出將首歌重新改編，既保留原有的暴走族元素，同時加入了Nowhere Boys的音樂風格，製作成acoustic版《虎道門》，令Nowhere Boys有機會與AK、Lokman一齊唱、一齊玩。他透露錄音時，出現了兩件讓他驚訝的事情：「首先係AK，一嘢就上到去高音，我真係唔得，要熱身先上到，而Lokman負責Rap，雖然要試好多個take，但佢每一個take都對到好齊，相信同佢跳舞、有強勁拍子感好有關係，我真心佩服兩位。」

唔知演唱會有冇機會聽到新版《虎道門》呢？

音樂上一拍即合，當日三人分工合作炮製南瓜豬面肉批時，同樣充滿默契，還分享了最難忘的萬聖節經歷，當中以Van最搞笑，細個居然扮《古惑仔》的陳浩南去玩trick or treat，另外AK亦分享讀中一時，如何用朱古力橡皮糖的圓形紙筒，再DIY變成Star War的光劍，令整個廚房充滿歡笑聲。當日Van更為10月16日生日的AK製造驚喜，準備了近期熱爆社交網絡、由2,304層酥皮製成的千層拿破崙蛋糕，同壽星仔慶生。

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至於何時看到三子同台演出，AK直言：「我都希望有機會可以喺一個有現場觀眾嘅情況下表演《虎道門》acoustic版畀大家睇啦！」身旁的Van則說：「咁會係咩情況呢？賣吓關子！」而Lokman就話：「等吓囉！但一定好快！」食過這頓萬聖節大餐，Van就要開始要忍口keep fit準備演唱會，與其他成員以最佳狀態回饋歌迷。