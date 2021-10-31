鄭欣宜復古打扮過萬聖節 有信心頒獎禮掃獎：要相信作品先會投入

鄭欣宜（Joyce）今日與師弟Ansonbean（陳毅燊）一同現身九展，為《Shocking Pink 萬聖節黃昏音樂會》獻唱。問到二人今個萬聖節有甚麼慶祝活動，Joyce指早前與朋友以復古打扮玩滾軸溜冰：「我哋一齊約咗去踩Roller，但係一定要著住啲好似七十年代Disco風格嘅服裝，本身我買咗個爆炸頭，但係後來我覺得太焗，放棄咗，哈哈。我哋真係好浮誇，著住喇叭褲，成身閃令令咁。」

至於Ansonbean則直言自己十分喜歡萬聖節，今日也打扮成韓劇《魷魚遊戲》內的參賽者。他早前翻唱《Industry Baby》時，MV內也加入了《魷魚遊戲》的元素，他指近期愛看這套電視劇，希望將部份元素融入在自己心愛的歌曲之中：「我淨係睇咗一次，但係如果將佢同我鍾意嘅歌拼埋一齊，我覺得好好玩。（覺得《魷魚》有咩吸引到你？）主要係個主題同表達方式，啲服裝都好搶眼。」

今年Joyce的歌曲成績亮麗，問到年底頒獎禮是否有信心贏女歌手獎，她指往年製作每一首歌都會覺得自己奪獎機會大：「一定要當呢首作品係會攞獎，先會投入10000%做好每一樣嘢。但係到最後會有好多未知因素。攞獎一定好開心，但係最重要嘅係大家真係鍾意我嘅音樂，大家都會認同呢首歌想講嘅嘢，好似我做到代言人咁，幫佢哋抒發情緒。我唔會過份期望呢件事，盡量平淡面對，但係每一年我都好期待，因為可以同大家一齊玩，盛裝打扮。」