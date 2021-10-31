陳蕾演唱會｜岑寧兒做足四晚嘉賓：我要對住12年前嘅陳蕾唱

在《我想和你好好的》後，陳蕾脫下外套，再唱《Tracey》（周倪瑩攝）

一連四場在旺角麥花臣場館的《陳蕾沙門演唱會》，今晚（31/10）舉行最後一場。陳蕾換上銀色連身裙後，接連唱起《不想回家》、國語歌《塔羅牌》（F.I.R. 飛兒樂團原唱）和《荒島之幻象》。來到《娑婆》，獨立音樂人黑鬼（劉俊豪）繼續與陳蕾合作，在前奏吹奏著Didgeridoo（澳洲吹管），又加上一段喉唱，在台上完整還原原版聽到的前奏。其後黑鬼再帶來一段獨奏，他慢慢加上以Handpan（手碟）、中國笛子、刮瓜及民族敲擊樂組成的旋律，加上背景的流水聲效，聽起來相當治癒。

陳蕾在《娑婆》繼續與黑鬼合作。（周倪瑩攝）

隨後陳蕾再度登場，相比前段較澎拜的曲風，這一段她主打深情演繹，先後送上鋼琴獨奏版《我想和你好好的》，及結他獨奏版《Tracey》。接著她再唱起《出走》、《Run Away》，隨後前三晚擔任嘉賓的岑寧兒（Yoyo），今晚繼續以嘉賓身份出場，除了《風的形狀》，Yoyo也與陳蕾合唱《勿念》。隨後陳蕾再唱《凡星》和《熒光》，現場觀眾即以手機電筒製造「星海」，最後她再拿起結他自彈自唱一小段《沙門》來個首尾呼應，結束今晚演唱會。

Yoyo在《勿念》中沒有與陳蕾對望，猶如二人分隔兩地。（周倪瑩攝）

觀眾當然未肯收貨，紛紛大嗌Encore。隨後陳蕾以《屈機》再次登場，中途Yoyo再次登場合唱。陳蕾笑說她與Yoyo本來想衝進樂隊準備室，卻看到黑鬼彈手碟，黑鬼笑說：「我哋嘗試按緊化痰穴。」陳蕾即馬上澄清「化痰穴」不存在：「今晚冇呢回事！」Yoyo也透露自己曾思考她在演唱會的定位：「《風的形狀》喺《出走》同《Run Away》之後，我就決定，呢首歌我決定要對住12年前嘅陳蕾唱。」其後她再說起今晚負責和音，同為第一屆《亞洲星光大道》的李昊嘉（Sharon），不過她也笑言：「本身我都唔想特登提呢件事，過去嘅嘢就任由佢過去啦！」

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