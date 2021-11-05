青春本我｜吳業坤終與姚焯菲合作　受訪場面尷尷尬尬影合照

姚焯菲大讚吳業坤唱歌好聽，而朱敏瀚就人很nice，但拒絕暗戀二人。

自認係姚焯菲（Chantel）鐵粉嘅吳業坤，近日終於憑新劇《青春本我》獲得合作機會，之不過，原來二人並未有太多對手戲。喺今晚播出嘅《東張西望》中，姚焯菲、吳業坤、朱敏瀚齊齊接受訪問，朱敏瀚更即席踢爆：「有次食飯時，佢講笑咁問我可唔可以同我交換角色。」主持人問到如果喺現實中，喺二人之中揀一位嚟暗戀，Chantel就好尷尬咁話：「可唔可以兩個都唔揀 ？」

坤哥全程都好害羞。

訪問中，坤哥面對Chantel全程都表現尷尷尬尬，仲不繼同Chantel講：「你當我係平時出商場活動fans就得，同我保持少少距離。」朱敏瀚在旁補充表示：「佢無報道講到咁猖獗，佢好內斂。」之後更主動提議幫佢同Chantel合照。

張合照……

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