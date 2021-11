如今只要同MIRROR有關的商品或門票,都成為「黃牛黨」的目標。

成軍3年嘅MIRROR,今年絕對係大豐收,各大品牌都爭住同12子合作。今年5月喺九展舉行嘅「 ONE & ALL LIVE 2021」演唱會,有「黃牛黨」開價6位數字出售原價$780嘅尾場門票。而下月6子舉行嘅《Music on the Road》,由於門票以積分換取,導致入場門檻最少要20萬元,唔少網民直指「想睇個演唱會都咁難」。

Asnon Lo與Ian 今年獲香港旅遊發展局邀請,介紹西九文化區。(影片截圖)

想免費睇MIRROR的話其實又未必真係咁難,據悉今年其中一個除夕倒數活動將在西九文化區舉行,MIRROR已落實為其中一組的演出嘉賓,屆時將與AGA、許廷鏗及一眾香港市民亦亦迎接新一年,由於活動由政府有關部門舉辦,故門票好大機會以免費形式派發。

2018年MIRROR出席嘅除夕活動,只招待相關人士。

MIRROR在2018年曾出席尖沙咀的倒數活動,但活動只招待相關人員,鏡粉只能望門輕嘆;而2019年MIRROR則去到澳門出席除夕倒數演唱會,至於2020的除夕,由於疫情關係,MIRROR未有參與任何公開的倒數活動,所以下月的除夕倒數,可以說是MIRROR首次與香港鏡粉一齊渡過。

