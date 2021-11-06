《勁歌金曲》Cut剩5分鐘 王祖藍：攪亂咗「金曲」同「金榜」

王祖藍同李亞藍一齊為《思家大戰》錄影。

無綫首席創意官王祖藍今晚（6/11）現身電視城出席無綫綜藝節目《思家大戰》錄影。提到《勁歌金曲》播出時間由1小時縮短為15分鐘，之後再變成5分鐘。然之後又再修改，由5分鐘再變回15分鐘。王祖藍表示：「首先我要感謝大家對《勁歌》嘅關心，近排睇到相關新聞，我想澄清少少誤會先，大家好似搞亂咗《勁歌金榜》同《勁歌金曲》。平時我哋有啲日子如果撞咗大騷，我哋都會播《勁歌金榜》，大家似乎對呢個調動，而誤會咗《勁歌金曲》同《勁歌金榜》呢兩樣嘢。」

雖然王祖藍表示有人「攪錯」，不過《香港01》曾就《勁歌金曲》縮短至五分鐘一事，向監製麥鎮東及何麗全查詢，二人亦有就播映時間縮短一事回覆。

本週四(4日)根據tvb.com上的目表顯示，《勁歌金曲》播映時間為本週日(7日)_15:55，16:00將播映《KERORO 軍曹》，更寫上《勁歌金曲》內容，而非《勁歌金榜》。

《勁歌金曲》Cut至5分鐘 監製：冇娛樂性的音樂節目收視實唔好

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阮兆祥、李思捷、王祖藍福祿壽，為《思家大戰》重組。

王祖藍續說：「其實我哋仲諗緊有冇仲好嘅解決方法，同有冇更好嘅改革，而家大家仲係傾緊嘅。我諗除咗《勁歌》之後，亦都有唔同嘅音樂節目，我哋投放都好大。來緊我哋會有《星夢2》同《聲生不息》等音樂節目，到時我都驚啲音樂節目多到，大家會反問我：『可唔可以，唔好日日聽歌』，咁所以我哋而家係進行改革，而《勁歌》我哋係非常關心嘅，咁所以《勁歌》係改革當中，希望可以改革得更好。」