張敬軒演唱會｜歌迷會限定預購有驚無險：頭嗰三分鐘都係死server

商台今日（8/11）在昂坪市集，為《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》舉行記招。張敬軒在活動結束後接受傳媒訪問，他直言今年氣氛令他仿佛回到新人時期：「我覺得今年好好玩，有好多新嘅單位，氣氛好好，有返我做新人嗰時嘅氣氛，好正，我覺得樂壇應該係咁。今年都有啲歌上榜，希望唔好食白果。」雖然頒獎禮當日要在紅館舉行演唱會，但軒仔相信可以安排到時間抽空出席：「具體安排就等主辦拆解，但係我見到時間上好似出席得到。同埋今年對我嚟講好重要，無論有冇獎攞，都係自己嘅里程碑，所以出席到嘅話我一定出席。」

軒仔今日出席叱咤頒獎禮記招。（陳順禎攝）

今日下午也是《張敬軒THE NEXT 20演唱會》歌迷會內部認購的日子，這次軒仔特設歌迷會會員專屬網上平台，他坦言只是盡力希望歌迷不用購買黃牛票，形容過程有驚無險：「當然黃牛嘅實力實在太強，我今次係正面交鋒，今日開咗十幾部server。但係有一部份遇到惡意程式，遇到大量嘅湧入，所以頭嗰三分鐘都係死咗，唯有用人手重啟server，都係盡做。好彩我收到消息，大部份會員都買到佢哋想要嘅場次。」不過此時軒仔卻遇到另類難題，因為今次竟然有身處香港以外的歌迷購票，他笑說：「我諗佢哋想留張飛尾做紀念，佢哋都買埋，所以到時會出現一啲吉位。我都覺得唔好意思，可能大家同我一樣都覺得，唔知呢個係咪我嘅告別演唱會呢？大吉利是！（有冇特別儀式？）擺低支咪，好似山口百惠咁下話？唔會啦！」

軒仔透露今次歌迷會優先訂票初期遇到阻滯，最後大部份歌迷也順利買到心儀場次的門票。（陳順禎攝）

軒仔續指一口氣開15場演唱會是個挑戰，相信能憑過去經驗讓自己有足夠的休息、調整狀態，又透露母親最近也特意來港煲湯、煮飯，相信準備會做得更加充足。談起大家非常關心的早餐，軒仔指母親來港後吃得比較豐富，又坦言工人「遮遮」的早餐也有可取之處：「依家嘅所有嘢都係為工作需要，其實我呢排食得豐富啲，塊面嘅粒粒真係多返啲，嗰排就真係成身上下搵一粒多餘嘅瘡都冇。」被問到會否再加場，軒仔坦言機會不大：「其實今次都已經好抆啦，最主要係因為我啲歌啫。如果我啲歌全部都係中低音嘅就話啫，但係首首歌都唔係，同埋有啲歌唔去盡就冇咗個力量，雖然量有啲大，但係都希望以質行先。（15場都有嘉賓？）搞緊，遲啲話畀大家聽。」