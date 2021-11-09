叱咤2021｜鄭欣宜被視為歌后大熱感興奮：之前一年先出得一首歌

商台昨日（8/11）在昂坪市集，為《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》舉行記招。今年成為叱咤歌后大熱門的鄭欣宜（Joyce）在接受傳媒訪問時，突然得到身旁的馮允謙（Jay）、C AllStar和ANSONBEAN（陳毅燊）提前祝賀，她強調只是預測，不過對傳聞感到興奮：「我從來都冇試過同呢樣嘢有咁近距離，好開心今年可以出到好多自己鍾意嘅作品。之前其實連續幾年都做咗『年度歌手』，一年先出得一首歌，無論成績係點，我都對今年嘅每一首歌感到驕傲。」

Joyce、Jay Fung、ANSONBEAN和C AllStar一同現身叱咤頒獎禮記招。（陳順禎攝）

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被問到上台前會否準備大量紙巾，Joyce坦言現階段在台下見證朋友得獎時最眼淺：「舊年我見住Jay上台攞獎，我都唔知點解喊到好似係我個仔攞獎咁，明明都唔關我事。我覺得依家樂壇風氣好好，互相為大家加油，我諗大家都明白『你好，我先會好；我好，你先會好，成個樂壇先會好。』係一件好有愛同力量嘅事。」

Joyce坦言自己看著朋友得獎時會更容易落淚。（劉傳謙攝）

上年大豐收的Jay坦言，今年也希望透過獎項報答團隊：「獎嗰方面我真係冇乜諗過，反而諗到今年發生咗好多事，例如開過好多場演唱會，每次出席活動都見到愈來愈多粉絲支持我嘅音樂，呢個先最緊要。好多嘢唔係我哋決定到，當然我希望攞到獎，報答公司同事，就算冇我都一定會請佢哋食飯。」至於ANSONBEAN則坦言今年較遲出歌，知道機會不大，但期間也感受到「豆粉」（ANSONBEAN歌迷稱呼）的愛。

C AllStar經理人公司私人國老闆阿拔月前指MIRROR正職是「廣告從業員」，言論其後引起網絡熱烈討論。今次是C AllStar和MIRROR在言論風波後首度碰面，四子都表示毫不感到尷尬，Jase直言：「Friend底㗎嘛！」釗峰直言沒有想起過這件事：「今日係頒獎禮（記招），大家都好享受頒獎禮前夕嘅氣氛，幾好。」On仔也說昨晚欣賞Nowhere Boys演唱會時，也看到AK和Lokman擔任嘉賓，坦言大家都是相識，不會覺得尷尬。