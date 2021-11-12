勁歌金曲｜Cut剩15分鐘　糖妹預告：台慶之後先睇到長啲嘅版本

糖妹稱要等到台慶過後才有機會看到播放時間較長的《勁歌》。（梁碧玲攝）

糖妹（黃山怡）今日（11/11）現身電視城，為台慶項目進行綵排。她坦言對這次表演十分期待：「對上一次有咁多歌手聚埋一齊係關於一啲慈善節目，但係我有好多次因為一啲因緣際會嘅關係，所以冇機會參加。今次咁齊人，我會覺得呢件事好鼎盛。」

近日《勁歌金曲》播放時間從一小時縮短至15分鐘，引起樂迷之間激烈討論。作為節目主持之一的糖妹直言：「大家要等到台慶完咗先可以睇到長啲嘅《勁歌》啦。大家問得呢個問題，其實都係想睇得耐啲《勁歌》，我覺得幾好，啲人會留意到時間嘅長短，即係佢哋真係會睇電視，睇下有咩新歌上榜，同埋好開心錄影嘅時候，監製同我講收視升咗。我覺得慢慢做落去，會向一個好嘅方向發展。」她又說在主持《勁歌》期間也認識了不同歌手和工作人員，擴闊社交圈子。

糖妹對觀眾留意《勁歌》播放時間感到高興。（梁碧玲攝）

糖妹知道身邊有聲音指收看著目前的《勁歌》版本，會覺得未夠盡興，自己也感同身受：「但係冇辦法，對TVB嚟講台慶係緊要啲嘅，今年好特別，係（邁向）55周年，我覺得佢哋台慶行先係啱㗎，雖然會調動到某啲節目，但係會令大家更加專注，睇到台慶有一個新景象，我覺得係一件好事。

問到何時有機會以歌手身份亮相友台，糖妹稱最快要到明年才能成事：「大前提係我要拍晒依家接咗嘅所有劇，同埋要有新歌出先得，要睇下下年點先得。我覺得如果隔離台見到我平時會喺度做主持，但係都肯接受我，我會覺得佢哋好大方。」