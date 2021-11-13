型聚個性音樂會｜林家謙曾為新專輯印幾多集思廣益：問咗等於冇問

《Tiffany & Co. T1 型聚個性音樂會》昨晚（12/11）在尖沙咀海港城「海運觀點」順利舉行，林家謙和Tyson Yoshi騷後接受傳媒採訪，提到能在維港夜景下唱歌，Tyson Yoshi坦言有種重拾過去唱戶外演出的感覺，不過依然有點不習慣：「今次可能比較正經（formal）啲，會有少少唔慣。（觀眾太靜？）係呀，但係第二首歌之前我有叫觀眾企起身，大家都放鬆咗啲，自己都唱得舒服啲，咁會比較似之前嘅風格。」家謙則指過去作品的歌詞都會包含戶外風景，今次唱起來會特別有感覺，又指自己特別喜歡經過Tyson改編的《下一位前度》，希望日後都有機會再唱新版。

Tyson坦言自己對今日的現場氣氛有點不習慣。（邱愛霖攝）

家謙坦言近日正忙於準備新碟最後一首歌，目前新專輯已經進入最後階段，希望12月左右可以推出。被問到今次會否不限量發售，防止炒家抬高售價，他坦言近日也開始諮詢意見：「我盡量就住啲數字，因為上次係第一次出，唔識預計呢方面嘅數字，不過我上次其實已經印得唔少啦。今次我再問埋身邊朋友嘅意見，問佢哋印幾多好，但係佢哋都畀咗唔同嘅數字我，好似問完等於冇問咁。」問到何時舉行演唱會，家謙直言即使出了新專輯，現階段依然不夠歌曲，所以沒有考慮。

家謙目前仍為新專輯趕工，希望能在12月推出。（邱愛霖攝）

Tyson則提到今次與陳凱詠合唱《Something》，認為與女歌手合唱有新鮮感：「今次係第一次同女仔合唱，感覺唔錯，好似成個故仔唔同咗。（林家謙：唔係Christy（Tyson女朋友）啦，係Jace。）你咁樣講，我仲想話係sweet啲添，（林家謙：你諗清楚先好講呀！）都係Sweet嘅，不過係另一種嘅sweet。」