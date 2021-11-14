陳柏宇下周為演唱會閉關養聲　精心設計Encore環節滿足歌迷需要

陳柏宇（Jason）今日（14/11）快閃將軍澳海濱，在歌迷面前一口氣唱《沒有你我什麼都不是》、《後排慶功宴》和《霸氣情歌》三首大熱作。Jason在演出前接受《香港01》訪問，他坦言無論在任何環境演唱，最重要的還是音響，又說近距離在歌迷面前獻唱會有點壓力：「太近嘅時候你會睇得好清楚佢哋嘅眼神，你會唔知應該望邊，如果望住佢哋後面，其實都好明顯。如果係遠啲嘅話，我大概望住一個方向，佢哋未必睇到，但係咁近就會知道眼神係咪接觸緊，反而會有一種尷尬。」

Jason快閃將軍澳海濱，在歌迷面前近距離獻唱。（梁碧玲攝）

Jason將在12月10-11日舉行紅館個唱，他指完成今個星期的宣傳工作後將會閉關，為演唱會做好準備：「做埋今個禮拜嘅訪問就唔可以再做，因為把聲已經搞唔掂，閉關嘅時候要一邊練歌一邊養聲。（會操肌？）睇情況，運動一定要做，但操肌就未必，冇得話用一、兩個禮拜操肌，只能當佢係普通運動咁做。」至於歌單上的安排，Jason透露曲目將以故事為主導，希望表達主題，因此Encore環境將滿足樂迷需要：「演唱會嘅rundown斷定你想講一個點樣嘅故事，有啲歌我唔可能放佢喺今次嘅主歌單，但係我都好想唱，嗰啲歌就會一次過留喺Encore送畀觀眾。（有點唱環節？）唔係，當然佢哋都可以點唱，相信佢哋都會聽到想聽嘅歌。」