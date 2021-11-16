ANSONBEAN生日獲酒店推出專屬蛋糕　加送簽名Postcard回饋豆粉

跳跳紮的ANSONBEAN（陳毅燊）下星期21歲生日，海洋公園萬豪酒店為他度身訂造專屬期間限定「BeanBean藍莓芝士蛋糕」。愛錫豆粉的ANSONBEAN，更特別為訂購蛋糕的豆粉「加料」送上親手準備的小禮物，以謝支持。日前他親身到酒店試食蛋糕，之前為了拍戲操肌控制飲食，這天終於可以品嚐他很喜愛的藍莓芝士蛋糕，他開心到不得了，自拍入行後的心情和生日願望，希望人人都可以做到想做的自己。

正式出道短短3個半月，ANSONBEAN已有兩首派台歌，人氣急升，不但得到豆粉愛錫，亦得到很多廣告商支持。酒店方面得知他喜愛紫色的藍莓芝士蛋糕，酒店的糕餅團隊以美式芝士餅作主打，舖滿大大粒新鮮藍莓，更悉心特製代表豆豆的「A」字玫瑰金色裝飾牌，中間還有一粒好可愛的豆形透明圖案設計。這個ANSONBEAN專屬生日蛋糕，由即日起接受預訂，豆粉可親到酒店酒廊或致電訂購，期間限定。

專屬蛋糕「A」字玫瑰金色裝飾牌，中間還有一粒好可愛的豆形透明圖案設計。

即將踏入21歲的ANSONBEAN好興奮又期待，他在自己的IG拍片分享心情，說：「生日對我嚟講係好重要，每一年都代表唔同嘅嘢和成長，今年是出道第一年、去年參加比賽、再前一年喺英國返嚟。今年21歲，我好期待自己有成長和變化。」他見到自己專屬的生日蛋糕後好開心，感謝公司和酒店的愛護，而他亦愛錫豆粉，自己要求「加碼」，親筆簽名postcard送給訂購蛋糕的豆粉。試食了蛋糕後就一邊簽名一邊講生日願望：「我希望身邊所有人和自己心想事成，一帆風順和身體健康，我每次都會用呢3句說話祝福別人生日，我都好想同自己講。」然後他認真地補充說：「仲有心想事成，因為想做嘅事都做到係好重要，最緊要大家開心，我都祝自己有個開心嘅生日。」

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除了分享迎接21歲生日喜悅，ANSONBEAN更會在Highlighter_channel的IG親自剖白21個小秘密，由15號開始一連七日每晚發放，貼身內容包括他每日孭住的大背囊藏了什麼？最愛的遊戲機角色、零食、秘技、身體小秘密和擇偶條件等，還有豆粉們最想知道他在床上私密事。