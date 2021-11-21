P1X3L出歌發力爭新人獎　拍MV大騷青春本錢直踩12個鐘冇停過

今年樂壇新人之一P1X3L近日推出第三首單曲《Just Lean On Me》，以暢快淋漓的舞曲作基調，喚醒大家體內的青春熱血，同時讓大家見證這對三人組合的蛻變。繼《Braceless》及《Oh My God》（以OMG名義推出）後，他們在歌藝上變得成熟，更有默契，三位都有亮眼的表現。若然歌曲成績理想，P1X3L就有機會從後趕上，殺入組合新人獎三甲。

P1X3L近日推出今年第三首單曲《Just Lean On Me》。

《Just Lean On Me》MV將於下星期一（22/11）推出，並將於粉絲見面會當日舉行MV首播會，與粉絲一同分享見證新MV誕生的喜悅。MV故事講述P1X3L三子在餐廳任職小店員，但不甘安於現狀，希望追逐自己的夢想登上更大的舞台，所以毅然跳出comfort zone，是一個青春熱血的故事。三子表示很感動：「因為這首歌半年前已開始籌備，一直排舞、練歌，雖然舞步比《Braceless》更複雜，但都很有信心，而且希望在現場演出時唱、跳都能取得平衡，每次演出都可以交出最好表現。」

《Just Lean On Me》MV將於下星期一推出。

為趕上《Just Lean On Me》MV拍攝進度，三子直踩12小時無間斷拍攝，由天黑拍到天光，他們仍然能保持能量滿滿的狀態拍攝，果然青春是最大本錢。P1X3L亦表示非常期待見到成品，因為覺得場境、燈光、色調等等都有KPOP的感覺，希望能夠為大家送上驚喜。