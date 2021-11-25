樂壇後起之秀湧現　RubberBand自言慢節奏唔夠勤力：似南美洲樹懶

RubberBand為下周六（4日）於中環海濱活動空間舉行的《Meanwhile 2021》擔任壓軸，主音6號在接受訪問時直言：「我哋呢對樂隊其實好鍾意做戶外音樂會，等咗好耐可以做其實係有好大程度嘅興奮。」提起同場嘉賓包括Dear Jane、R.O.O.T、MC $oHo & KidNey、Yellow!、The Boogie Playboys、The Hertz、MouseFX及Fds/4eva，陣容相當鼎盛，6號表示希望未來有機會與這些音樂人有多些合作：「例如MC $oHo & KidNey嘅《係咁先啦》同我哋嘅歌《Ciao》係講緊同一樣嘢但用咗唔同手法去寫，都幾有趣；The Hertz主音黃瑋中都同我哋有好多淵源。」



RubberBand為下周六（4日）於中環海濱活動空間舉行的《Meanwhile 2021》擔任壓軸。（IG/@rubberband）

談起今年本地樂壇後起之秀湧現，6號笑言：「我哋從來都係呀但好似南美洲啲樹懶、水豚咁嘅代表人物，即係節奏好慢，慢節奏有個說法就係可以讓自己好過啲，但唔係好夠勤力。見到《Meanwhile 2021》嘅line-up，玩hiphop嘅有、廿四味、LMF係前輩、有啲新名字連我都未認識佢哋嘅音樂好深，多謝呢個機會認識佢哋嘅音樂，有唔同類型嘅音樂最大得益者係香港嘅聽眾，樂壇亦都得益得好快。」

RubberBand想同MC $oHo & KidNey喺音樂上Crossover！

香港本土牛奶品牌日前推出宣傳片《只想和你身體健康》，邀請RubberBand、王宗堯、藍奕邦、晴天林、劉小華等10個不同單位重新演繹廣東歌《身體健康》，成功掀起全城關注，6號坦言有幸參與其中感到光榮：「都好應份去做，其實拍嗰日先知其他合作單位，睇到成品都好多感動嘅感覺，例如宗堯喺《未來見》MV出現過，今次又可以一齊同行，感覺係幾開心同溫暖。」

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