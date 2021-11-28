胡鴻鈞演唱會｜感激蔡思貝真金白銀買飛連睇兩晚：佢真係做得好好

《胡鴻鈞 The Day After 2021演唱會》完滿結束！（周倪瑩攝）

《胡鴻鈞 The Day After 2021演唱會》昨晚（27/11）在九展Star Hall完滿結束，一眾藝人紛紛走到後台與Hubert合照留念。當輪到與蔡思貝（Sisley）合照時，陳曉華（Hera）也身處Hubert另一邊，後來Hera也相當識做，閃身離開，促成這次Hubert與Sisley的合照。

睇睇後台發生咩事：

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Hubert接受《香港01》訪問時，談起這次Sisley一連兩晚都成為座上客，他感謝對方身體力行地支持，又指自己不知Sisley昨晚也來看演唱會：「我淨係知佢噚日（前日）嚟，噚日（前日）佢專登自己買飛入嚟睇，因為我本身都有問需唔需要留飛畀佢，但係佢話唔使，因為呢排開緊工，唔知嚟唔嚟到，唔好浪費張飛，覺得最實際嘅行動係買飛，到時嚟到就嚟，嚟唔到都可以當係支持我。原來佢頭先收工帶埋劇集啲朋友過嚟睇，我覺得佢真係做得好好。」談起有報道指Sisley台下感動落淚，Hubert相信昨晚的表現也打動了不少觀眾，甚至前日唱到最後，Hubert也哭成淚人，他承認：「噚晚（前晚）我都喺台上面失咗控，我唔會再畀自己發生呢件事。」

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說回演唱會，Hubert坦言今次只得兩晚，感覺意猶未盡：「我覺得依家再唱多兩個鐘都得，好似啱啱先熱完身，所以我都同自己講，下一個目標係希望下次可以喺一個更大嘅地方開演唱會，或者開多幾場。（你指想去紅館？）係咪呀？希望啦，我相信紅館會係每一位歌手嘅夢想。」有了前晚經驗，Hubert也提醒著自己，要抱著與歌迷同樂的心態表演，避免再度情緒失控，影響表演，他笑說：「頭先喺台上都講咗好多廢話，好多嘢講，令感覺變做係一個歌迷聚會，大家會有好多交流，好開心。」至於在《雙飛》時騷肌大派福利，Hubert坦言花了兩、三個月鍛煉身體，但並非每日都可以健身：「喺準備演唱會嘅時候，的確係有好多唔同嘅嘢要處理，例如要學結他、排舞、練琴、學唱歌、練歌，之後仲要參與演唱會製作嘅會議，所以我喺健身呢部份都只係盡量抽時間去做，希望大家滿意。」