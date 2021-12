【輕談淺唱不夜天】BTS的成功教曉我們的二三事

久違了的萬人空巷現場大型音樂演出,在美國洛杉磯再次活躍起來了。BTS防彈少年團在11月尾、12月頭舉行了一連四場的《BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA》,每場招呼約五萬名樂迷。在此之前的American Music Awards 2021,BTS亦囊括了三項大獎。其中包括眾歌手垂涎的,也是AMAs最大的獎項「Artist of the Year」!BTS打破了AMAs歷史,成為首個亞洲天團(或歌手)獲得此獎項。

BTS的成功也非一朝一夕。他們在2013年成團,翌年出道,直至2017年才首度登上American Music Awards舞台。然後……The rest is history! BTS風潮開始席捲全球,受到一眾少女少男大叔大嬸的擁戴。此外,他們亦不是甚麼one hit wonder。BTS積極地在音樂上尋求多方向的發展,與不同音樂單位合作,例如最近受Coldplay之邀,聯乘歌曲《My Universe》,亦於AMAs 2021當晚首度同台現場演譯。

BTS的成功,為許多亞洲年輕藝人注入強心針,令他們覺得亞洲面孔在北美甚至國際演藝巿場也可佔一席位,而不是單靠以往亞洲人只會耍功夫的動作片。當然,天時地利及藝人本身的「it」factor,也是相當重要。從此,新一批的亞洲藝人,如要在北美落腳,也得想想新的切入點。

BTS 乘勢推Butter Holiday Remix! 這個節日必溶化你的心!(由Universal Music提供)

BTS的成功與你又何干?

南韓運用軟實力(娛樂工業)打入國際圈。音樂上有BTS、BLACKPINK;電影方面有勇奪多個國際影展及金像等獎項的《Parasite上流寄生族》;電視亦有近期的《Squid Game魷魚遊戲》等。處處都有這些南韓特產,滲入平民百姓家,成功入屋。背後或許有經過某程度上的策劃和計謀,但最重要還是講求他們的實力。

值得我們借鏡的是,如果有心發展一項事業或實行某類計劃,可以先問問自己的專長是甚麼,我們有實力的地方在哪裏,那才有不斷開發的潛在能力及可能性;再配合巿場的要求,命中巿場的需要,才有得發展。發展下來要看的,便是計劃的持續性,如何去守業了。

像BTS,他們並沒有見好就收,或要停下來的跡象;也不像以前北美八、九十年代流行的boy bands方程式──男團成功後有人便想單飛。他們知道他們要成功,便要黏在一起。他們的可能性還未見頂,只是不斷在進化當中,尋求新的啓蒙,荷里活音樂大咖如Ed Sheeran、Taylor Swift、Shawn Mendes、Steve Aoki、Charlie Puth、Halsey、Anderson Paak都爭住埋堆,嚷著要甚或已完成合作。下次,樂迷們又會想看見BTS與哪些國際級藝人的聯乘?會是Gaga?抑或Madonna?

《輕談淺唱不夜天》主持劉沛龍。

