張敬軒演唱會｜終極加開最後3場　稱自己手機成癮影響作息

張敬軒今日（6/12）正式宣布《THE NEXT 20 演唱會》，再度加開1月13-15日最後三場，門票將在後日（8/12）於網上發售。今年軒仔無論歌曲、個人網上平台節目，廣告，參與電視台節目等等都大受歡迎，而這個紀念入行20周年的紅館跨年演唱會，早前已經加到15場，儘管已經打破個人紀錄還滿足不到樂迷需要，最終決定需要兩度加場。據演唱會總監馮貽柏表示，軒仔今次再度加場， 是幾經辛苦爭取回來的，他十分感謝紅館對軒仔支持，希望一直買不到飛的歌迷，把握最後機會，因為這三場真的是終極加開，不會再加。

張敬軒宣布再加開三場《THE NEXT 20 演唱會》。

對於一加再加，軒仔表示多謝樂迷支持，他有能力的話就盡量唱多一點，免令歌迷失望： 「好多人向我呻訴買唔到飛，最近我更收到歌迷PM，指買飛遇上騙徒呃錢，所以公司同我研究加場，我考慮過自己體力、工作上調配係咪可以等等嘅問題後，真心希望可以幫到歌迷朋友，等佢哋可以有再買飛嘅機會，先答應加場。有歌迷朋友同我講，有人冒稱是AIA，我哋嘅演唱會贊助商，指可以代買演唱會飛，但當大家畀錢之後就聯絡唔到，損失慘重。我真係再勸喻大家多一次，千祈唔好向一啲不明來歷嘅人買飛。」

軒仔提醒歌迷切勿受騙。

軒仔早前受訪時已經說過，一口氣開15場演唱會是個挑戰，更考慮到歌曲演唱難度，坦言再度加場幾乎是不可能。如今演唱會再加至18場，問到軒仔如何保養身體，以應付所需體力，軒仔說他最近非常保重自己身體，天氣轉冷不敢怠慢，不想病倒影響工作：「今次我有專業團隊照顧我聲帶健康，聲樂老師同照顧我聲帶嘅醫生商量過，得出來嘅專業建議，吩咐我唱五日休兩日係最好，咁樣聲帶就可以得到最佳狀態，所以公司一早就已經按照呢個專業意見去規劃我整個演出，相信我可以得到最佳休息。依家我唯一敵人就係部手機囉，哈哈，大家都知我有手機成癮症，成日一睇就唔知點解又天光，演唱會期間真係要戒，戒唔到點算？或者可能真係要搵人係演唱會收工之後，收走我部手機，咁我先可以早瞓。」